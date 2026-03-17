Rumbo a la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026, las Chivas Femenil tienen un par de oportunidades de oro para demostrar que ahora sí tienen los argumentos suficientes para vencer a los conjuntos que, en la nómina, son más poderosos y, a la par, cerrar entre los primeros lugares de la Tabla General, algo que no sucede desde el Apertura 2023, torneo en el que las rojiblancas culminaron en tercer puesto con 42 puntos bajo el mando de Antonio Spinelli.

Tras derrotar al América por segunda campaña consecutiva en fase regular y empatar frente a Pachuca, en un duelo en el que la polémica arbitral se hizo presente, el Rebaño logró afianzarse en el Top 5 del certamen, aun teniendo un partido pendiente por jugar contra Juárez. Pero lo más importante, compitiendo de mejor manera ante escuadras que dominan la cima, algo que les había costado sobremanera a las dirigidas por Antonio Contreras.

Sin embargo, quedan por afrontar las pruebas más duras para saber qué tanto ha mejorado el Guadalajara en la Liga MX Femenil: superar a los conjuntos regios, Tigres y Rayadas. Desde que Contreras tomó las riendas del Rebaño de cara al Clausura 2025, sus pupilas no han conseguido la victoria ni frente a las Amazonas ni contra Monterrey.

Por si fuera poco, Chivas arrastra una racha negativa ante las dos escuadras. En septiembre del 2022 fue la última vez que el Rebaño pudo ganarle a Tigres, por lo que acumula seis partidos en fila sin un triunfo, con saldo de tres descalabros y tres empates. Mientras que suma otros tres partidos sin vencer a las Rayadas, siendo su victoria más reciente en mayo de 2024.

Un posible regreso a los primeros tres puestos

En el cierre de la fase regular del presente certamen, al Rebaño le restan seis encuentros por jugar con la posibilidad de sumar 18 puntos y llegar a 44 unidades, cantidad que podría ser suficiente para meterse entre las primeras tres posiciones y recibir los juegos de vuelta de Liguilla en casa.

Faltará que Chivas pueda mantener el paso sólido, ya que registra apenas una derrota en once partidos y está a solo un punto de diferencia respecto a América, Tigres y Pachuca. En tanto que Rayadas —única invicta en el torneo— lidera la competencia con 32 unidades, seis más que las rojiblancas.

Este viernes 20 de marzo, el Guadalajara femenil visitará a Monterrey en el Estadio BBVA en punto de las 20:00 horas. El compromiso es crucial para conocer de verdad a qué aspira el Rebaño y un duelo que podría marcar la diferencia en la cima de la clasificación.

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