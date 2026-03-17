La FIFA mantiene su postura de no modificar las sedes asignadas para los partidos de Irán en la Copa Mundial de 2026, pese a que desde el fútbol iraní se ha planteado la posibilidad de trasladarlos a México. El organismo rector reiteró que su intención es que todas las selecciones participantes compitan conforme al calendario previamente establecido.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado”, señala un posicionamiento retomado por la agencia EFE.

A pesar de esta postura, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó recientemente que existen gestiones en curso para cambiar la sede de los encuentros. En un mensaje difundido a través de la red X de la embajada iraní en México, indicó: “Estamos negociando con la FIFA para celebrar los partidos de Irán en el Mundial en México”.

México responde a la problemática

INFORMADOR/ARCHIVO

Desde el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó disposición para recibir al equipo asiático en caso de que se concrete un cambio. Durante la conferencia del 17 de marzo, señaló:

“Si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México, se está viendo y en su momento lo informaremos. México tiene relación con todos los países del mundo, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría”.

Actualmente, la selección dirigida por Amir Ghalenoei está ubicada en el Grupo G del torneo, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, sus encuentros de fase de grupos están programados en territorio estadounidense: el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, el 21 de junio contra Bélgica en la misma sede y el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

Otro elemento que complica el escenario es la posibilidad de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos en la fase eliminatoria. En caso de que ambos equipos terminen como segundos de grupo, podrían coincidir en los dieciseisavos de final en Dallas, lo que añadiría presión política y mediática al torneo.

La FIFA cuenta con la autoridad exclusiva para determinar la sustitución de una selección en caso de retiro. De ocurrir una baja después del sorteo, sería la primera ocasión desde 1950 en que se presenta una situación de este tipo en una Copa del Mundo. En ese escenario, Irak (como uno de los equipos mejor posicionados sin clasificación directa) tendría que disputar un repechaje intercontinental frente a Bolivia o Surinam. Si logra avanzar, el beneficiado podría ser Emiratos Árabes Unidos.

La solicitud de Irán para disputar sus partidos en México responde, según su representación diplomática, a dificultades con el gobierno estadounidense en materia logística. El embajador iraní en México, Abolfazl Psedniddeh, explicó que existen complicaciones relacionadas con la emisión de visados y el apoyo administrativo necesario.

“Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario”, declaró en declaraciones citadas por la agencia IRNA.

El debate sobre la sede también se ha visto influido por tensiones políticas. El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó que la selección iraní es bienvenida en el torneo, aunque sugirió que no viaje al país por motivos de seguridad: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”.

Estas declaraciones se producen en un contexto de incremento en las tensiones internacionales tras ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese sentido, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, cuestionó la viabilidad de la participación de su país: “Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”. Añadió además:

“Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

A pesar de este contexto, la selección iraní ha reiterado su intención de competir en el torneo tras haber conseguido su clasificación. En redes sociales, el equipo afirmó:

“Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país”.

Con información de EFE

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