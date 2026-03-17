Frente al deseo de la Federación Iraní de Futbol (Ffiri) de que su selección juegue en México, fuentes de la FIFA reportaron a EFE que no prevé cambiar el calendario del Mundial 2026, el cual fue anunciado en diciembre pasado.

"La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026", señalaron las fuentes de EFE, las mismas que señalaron que la organización internacional "espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre".

La embajada de Irán en México comunicó ayer lunes que la Ffiri está llevando a cabo negociaciones para que su selección nacional compita en sus partidos correspondientes al grupo G del Mundial 2026 en ese país.

En su página de internet (mexico.mfa.gov.ir), la delegación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la Selección Nacional de futbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

"La FIFA puede intervenir de manera que la Selección Nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó: "Queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México".

¿Por qué Irán quiere jugar sus partidos del Mundial 2026 en México?

El jueves pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Selección de Irán es "bienvenida" en el Mundial 2026 en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".

El mensaje de Trump se publicó un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, asegurara que "no hay condiciones" para que su país participe en el Mundial 2026 después de que el líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado sábado 28 de febrero.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro de Deportes, quien también destacó que "nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

Irán está encuadrada en el grupo G de la Copa del Mundo junto a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. El combinado dirigido por Amir Ghalenoei tiene previsto debutar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Inglewood, California, con un segundo partido contra Bélgica el día 21 en la misma ciudad y el tercero ante Egipto el 26 de junio en Seattle, en Washington.

*Con información de EFE

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