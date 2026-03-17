El partido Chivas vs León se jugará este miércoles como parte de la Jornada 9 (J9) del Clausura 2026, en un contexto peculiar, tras haber sido reprogramado por ajustes en el calendario de la Liga MX. En casa, el Guadalajara buscará mantenerse en la parte alta de la Tabla General, mientras que una Fiera herida intentará reaccionar y recuperar terreno de cara al final de la fase regular.

La ausencia de Chivas en los partidos del 3 y 4 de marzo se debió a un evento especial en su estadio, el AKRON. El inmueble albergó la llamada Copa de Leyendas, un juego de exhibición entre exjugadores del Barcelona y Real Madrid, lo que impidió su uso para el compromiso de Liga MX.

Debido a eso, la directiva del club rojiblanco solicitó el cambio de fecha, el cual fue autorizado. Desde lo deportivo, la modificación fue una oportunidad para el cuerpo técnico de Gabriel Milito, que pudo recuperar jugadores y ajustar detalles antes del juego que se recorrió a esta semana.

Chivas se mantiene en la parte alta de la tabla con 24 puntos, mientras que León busca mejorar su posición y acercarse a la zona de clasificación en el torneo, donde solo acumula 10 unidades.

Dónde ver EN VIVO el partido pendiente Chivas vs León de la J9 - Liga MX

Este miércoles 18 de marzo de 2026, Chivas recibirá a León en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco, por el duelo pendiente de la J9 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 20:07 horas tiempo del centro de México y estará disponible a través de streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes sociales de ambos equipos, leer la cobertura en tiempo real y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 18 de marzo de 2026, 20:07 horas

Miércoles 18 de marzo de 2026, 20:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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