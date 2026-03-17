El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un video desde sus redes sociales en donde dio a conocer que se producirá un álbum musical con motivo de la Copa Mundial 2026, certamen que está a menos de 90 días de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

" ¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el futbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte. "¡Estén atentos, el primer sencillo saldrá este viernes, 20 de marzo de 2026!", escribió en la descripción del video.

Gianni Infantino anuncia álbum musical para el Mundial 2026. IG / @gianni_infantino

¡Carín León colabora con la FIFA!

El artista de regional mexicano, Carín León, ha demostrado versatilidad a lo largo de su trayectoria, mezclando su particular voz y talento con diversas colaboraciones, por ejemplo, con Maluma (Según quién), Camilo (No me debes, ni te debo), Kany García (Te lo agradezco) y Hombres G (Te quiero), por mencionar algunos. Sin embargo, la colaboración con la FIFA se colocaría como un hito para su carrera musical y se convierte en la ventana perfecta para el alcance internacional.

Este 17 de marzo, desde sus redes sociales, Carín León declaró que trabajó de la mano de Jelly Roll, rapero y cantante estadounidense, para crear el sencillo del Mundial 2026 .

"Poder colaborar con alguien como @jellyroll615 y hacerlo para el evento deportivo más grande del mundo es algo que me llena de orgullo", declaró.

Carín León se destapa como uno de los talentos detrás del sencillo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. IG / @carinleonoficial

El artista, además, compartió para sus fans un enlace para preguardar el material y disfrutarlo el día de su lanzamiento, el próximo viernes 20 de marzo. ¡ No te lo pierdas !

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FF