Stephen Curry ha devuelto algo más que puntos a los Warriors: les ha regresado la esperanza en plena lucha por los playoffs. Golden State encara un panorama complicado como décimo sembrado del Oeste, obligado a ganar dos partidos de eliminación como visitante para aspirar al octavo puesto y medirse al Thunder, actual campeón de la NBA.

Sin embargo, el regreso del base, tras más de dos meses fuera por lesión, ha reactivado la ambición del equipo. A sus 38 años, Curry es consciente de que las oportunidades no son eternas, pero mantiene intacta la mentalidad competitiva. “Hasta que nos eliminen, lo vamos a encarar con dignidad, competitividad y confianza en que puedes ganar cualquier partido”, afirmó.

El líder de los Warriors no contempla rendirse, incluso en una temporada marcada por lesiones y falta de continuidad. “El hecho de que todavía haya algo por lo que jugar nos da confianza… quiero ser parte de eso”, agregó.

Su presencia transforma al equipo dentro y fuera de la cancha, elevando el nivel colectivo y la confianza del grupo.