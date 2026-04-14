La mexicana Gabriela Jáquez fue elegida ayer en el puesto número cinco del draft de la WNBA el conjunto del Sky de Chicago.

Jáquez, de 22 años, brilló en la final del basquetbol colegial hace solo una semana y fue clave para que la UCLA conquistase su primer título universitario desde 1978.

“Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo”, afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

La estadounidense Azzi Fudd, de Connecticut, fue elegida en el número uno del draft por las Wings de Dallas.

Jáquez es la hermana de Jaime Jáquez Jr., que forma parte del roster del Heat de Miami. Los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos en la WNBA y NBA. Aunque nacidos en California, ambos representan a México a nivel internacional.

UCLA terminó con marca de 37-1 en la más reciente temporada del basquetbol femenil de la NCAA, y esperaba hacer historia en la WNBA al convertirse en el primer equipo en tener a seis jugadoras seleccionadas en el draft.