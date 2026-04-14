Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona por los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Atlético de Madrid juegan hoy la vuelta de los cuartos de final de la Champions League para definir el único lugar que España tiene asegurado en las semifinales del torneo de la UEFA.

Lejos de los líderes en LaLiga, hace varias semanas que el Atlético de Madrid enfocó todo su esfuerzo en la Champions League y, hasta el momento, le estrategia ha dado resultado. La victoria 2-0 en la ida como visitante pone al equipo colchonero en una posición inmejorable, pero enfrente tiene a un gigante que también aún no asegura la liga y quiere cobrarse la eliminación en la Copa del Rey.

Será la sexta vez que rojiblancos y azulgranas se enfrenten en la temporada. En los cinco anteriores, el Barcelona ganó los juegos de liga (3-1 en la primera vuelta, 2-1 en la vuelta), y la vuelta de la Copa del Rey 3-0. No obstante, el 4-0 en la ida le dio el pase a la final del torneo copero. La victoria colchonera 2-0 el pasado 8 de abril es el antecedente más reciente.

Esta tarde se espera una gran actuación de Julián Álvarez, que en los últimos tres juegos de la Liga de Campeones anotó cuatro goles y colaboró en dos más. El argentino será parte de la ofensiva junto a Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Ademola Lookman.

La novedad en el cuadro del Cholo Simeone será Clement Lenglet en el centro de la defensa. Tendrá las bajas de Pubill, por sanción, y David Hancko y José María Giménez, por lesión.

La duda es Jan Oblak. No ha jugado ninguno de los últimos seis partidos oficiales de su equipo. Si está al cien por cien, es el elegido bajo palos. Si no, Juan Musso volverá a suplirlo.

Antoine Griezmann durante el entrenamiento del equipo previo partido Champions League contra el FC Barcelona. EFE/S. Pérez

Enfrente, el momento pletórico de Lamine Yamal enciende la esperanza del Barcelona. El '10' azulgrana viene de ser el 'MVP', repartir dos asistencias y marcar un gol en el derbi ante el Espanyol (4-1).

"No necesitamos ningún milagro, sólo un buen partido", aseguró Hansi Flick el sábado. En 109 partidos bajo la dirección del alemán, el Barça tiene una media de 2.35 goles a favor, ha ganado por tres o más tantos en 37 partidos y por dos dianas en otros 18.

Por lo que respecta al once inicial, la baja de Pau Cubarsí, expulsado en la ida, devolverá a Eric García al eje central junto a Gerard Martín, que acabó tocado el sábado pero debería estar listo. Kounde y Cancelo parten con ventaja en los laterales, con Araujo en la recámara. No estarán los lesionados Christensen y Raphinha, y Bernal ha viajado sin el alta médica.

En la medular, Gavi y De Jong, que dispuso de diez minutos ante el Espanyol tras mes y medio de baja, competirán por acompañar a Pedri, mientras que Lamine Yamal es el único indiscutible arriba. Rashford, Lewandowski y Dani Olmo descansaron el sábado y podrían partir de inicio, aunque Flick cuenta también con Fermín y Ferran, que rompió una racha de catorce partidos sin marcar.

¿Cuándo y dónde ver la vuelta de Barcelona vs Atlético de Madrid?

Canal: HBO Max

HBO Max Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Barcelona vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid: Oblak o Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

