Fin de semana con actividad sísmica en Jalisco; se registraron casi 20 temblores en dos días

El fin de semana, el estado del occidente de México registró actividad sísmica constante en tres de sus municipios durante el 11 y 12 de abril

Por: Fabián Flores

En dos días, Jalisco registró 18 sismos en tres municipios. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En dos días, Jalisco registró 18 sismos en tres municipios. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Jalisco registró un fin de semana con actividad sísmica constante. Durante el 11 y el 12 de abril, en tres municipios del estado se registraron un total de 18 temblores con magnitudes que van desde 2.8 y hasta 4.

Se trata de Casimiro Castillo, con tres sismos registrados; Cihuatlán, con 13; y El Grullo, con dos temblores.

Se registraron 18 sismos en Jalisco el fin de semana

Sábado 11 de abril

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

Casimiro Castillo

  • 3.2 | 05:06 | 9 km al norte de Casimiro Castillo | 46 km

Lee también: Profeco exhibirá a las gasolineras donde estén "volándose la barda con los precios"

Cihuatlán

  • 4 | 06:46 | 134 km al suroeste de Cihuatlán | 15.7 km
  • 3.7 | 07:57 | 129 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km
  • 3.6 | 09:47 | 120 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.7 | 10:04 | 126 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km
  • 2.8 | 14:14 | 42 km al oeste de Cihuatlán | 3.5 km
  • 3.5 | 20:51 | 88 km al noroeste de Cihuatlán | 36.9 km
  • 3.5 | 21:24 | 51 km al oeste de Cihuatlán | 5.6 km
  • 3.2 | 23:34 | 3 km al sureste de Cihuatlán | 3.8 km

El Grullo

  • 3 | 09:32 | 20 km al este de El Grullo | 9.3 km
  • 2.8 | 09:58 | 22 km al este de El Grullo | 42.9 km

Domingo 12 de abril

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

Casimiro Castillo

  • 3.2 | 01:43 | 5 km al sureste de Casimiro Castillo | 13.9 km
  • 3.3 | 01:48 | 6 km al norte de Casimiro Castillo | 19.9 km

Cihuatlán

  • 3.8 | 01:45 | 190 km al suroeste de Cihuatlán | 16.4 km
  • 3.5 | 05:52 | 72 km al sureste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.3 | 07:52 | 122 km al oeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.3 | 11:26 | 30 km al suroeste de Cihuatlán | 27.8 km
  • 2.9 | 22:37 | 60 km al noroeste de Cihuatlán | 33.6 km

Te recomendamos: EN VIVO | Sismos en Jalisco y México | Lunes 13 de abril

