La Copa Mundial 2026 está muy cerca de comenzar; el torneo de la FIFA arrancará con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, en la que será una edición histórica con 48 selecciones. El Tricolor y los "Bafana Bafana" se enfrentarán en la cancha del Estadio Azteca el jueves 11 de junio, como parte de la actividad del Grupo A.Mientras se acerca el inicio del torneo, todavía quedan seis lugares por definirse. De momento, 42 países ya tienen asegurada su participación, entre ellos selecciones estelares como Argentina, Brasil, Francia, España e Inglaterra, candidatas siempre, además de selecciones como México, Estados Unidos y Canadá, que serán las anfitrionas. También destacan combinados como Japón, Marruecos, Senegal y Suiza, que ya cuentan con su boleto para la justa mundialista.Será el próximo 31 de marzo cuando queden oficialmente definidas las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026.Los últimos cupos se repartirán a través del Repechaje de Europa, que otorgará cuatro boletos, y el Repechaje Intercontinental, donde se definirán dos plazas más para completar la lista definitiva.En un torneo de pequeño formato que se llevará a cabo en México, seis selecciones de diferentes confederaciones compiten por los últimos dos puestos.Ruta 1 (Por el pase al Grupo K)Ruta 2 (Por el pase al Grupo I)Un total de 16 selecciones europeas está compitiendo por los cuatro últimos boletos para el Mundial 2026, divididas en cuatro rutas de eliminación directa.México tendrá un papel clave en esta última fase de clasificación. En Guadalajara, el Estadio AKRON será sede de un duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia, quienes buscarán avanzar a la siguiente ronda para enfrentar a la República Democrática del Congo, que ya tiene boleto para la final. El ganador de este enfrentamiento se medirá en un solo partido por el boleto al Mundial 2026.Por su parte, el Estadio BBVA en Monterrey también será escenario de otro enfrentamiento decisivo, donde Bolivia y Surinam disputarán su pase para enfrentar a Irak en el partido definitivo rumbo a la Copa del Mundo.México albergará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca con el encuentro México vs. Sudáfrica, pero también recibirá partidos de los grupos A, F, H y K, en las sedes de Guadalajara y Monterrey.En Canadá, las sedes principales serán Toronto y Vancouver, donde la selección local jugará sus partidos del Grupo B.Y Estados Unidos tendrá la gran mayoría de los partidos (78 de 104), los cuales se disputarán en ciudades como Dallas, Los Ángeles, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.Grupo | Selecciones*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF