La Copa Mundial 2026 está muy cerca de comenzar; el torneo de la FIFA arrancará con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, en la que será una edición histórica con 48 selecciones. El Tricolor y los "Bafana Bafana" se enfrentarán en la cancha del Estadio Azteca el jueves 11 de junio, como parte de la actividad del Grupo A.

Mientras se acerca el inicio del torneo, todavía quedan seis lugares por definirse. De momento, 42 países ya tienen asegurada su participación, entre ellos selecciones estelares como Argentina, Brasil, Francia, España e Inglaterra, candidatas siempre, además de selecciones como México, Estados Unidos y Canadá, que serán las anfitrionas. También destacan combinados como Japón, Marruecos, Senegal y Suiza, que ya cuentan con su boleto para la justa mundialista.

El día determinante para la Copa del Mundo 2026

Será el próximo 31 de marzo cuando queden oficialmente definidas las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026.

Los últimos cupos se repartirán a través del Repechaje de Europa, que otorgará cuatro boletos, y el Repechaje Intercontinental, donde se definirán dos plazas más para completar la lista definitiva.

Los equipos que buscarán boleto al Mundial 2026 en el repechaje

Repechaje intercontinental (Torneo de Repesca FIFA)

En un torneo de pequeño formato que se llevará a cabo en México, seis selecciones de diferentes confederaciones compiten por los últimos dos puestos.

Ruta 1 (Por el pase al Grupo K)

Semifinal: Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (Concacaf)

Final: El ganador enfrentará a la República Democrática del Congo (CAF), que espera directamente en la final por su mejor ranking FIFA

Ruta 2 (Por el pase al Grupo I)

Semifinal: Bolivia (Conmebol) vs. Surinam (Concacaf)

Final: El ganador enfrentará a Irak (AFC), también clasificado directamente a la final por ranking

Repechaje de la UEFA (Europa)

Un total de 16 selecciones europeas está compitiendo por los cuatro últimos boletos para el Mundial 2026, divididas en cuatro rutas de eliminación directa.

Ruta Semifinales (26 de marzo) | Objetivo

Ruta A | Italia vs. Irlanda del Norte / Gales vs. Bosnia y Herzegovina | Ganador va al Grupo B

Ruta B | Ucrania vs. Suecia / Polonia vs. Albania | Ganador va al Grupo F

Ruta C | Turquía vs. Rumania / Eslovaquia vs. Kosovo | Ganador va al Grupo D

Ruta D | Dinamarca vs. Macedonia del Norte / Chequia vs. Rep. de Irlanda | Ganador va al Grupo A

El papel de México en el repechaje al Mundial 2026

México tendrá un papel clave en esta última fase de clasificación. En Guadalajara, el Estadio AKRON será sede de un duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia, quienes buscarán avanzar a la siguiente ronda para enfrentar a la República Democrática del Congo, que ya tiene boleto para la final. El ganador de este enfrentamiento se medirá en un solo partido por el boleto al Mundial 2026.

Por su parte, el Estadio BBVA en Monterrey también será escenario de otro enfrentamiento decisivo, donde Bolivia y Surinam disputarán su pase para enfrentar a Irak en el partido definitivo rumbo a la Copa del Mundo.

Calendario de partidos de repechaje al Mundial 2026

Semifinales: Jueves 26 de marzo de 2026

Finales: Martes 31 de marzo de 2026 (donde se conocerán los últimos invitados oficiales)

Detalles que debes conocer sobre el Mundial 2026

México albergará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca con el encuentro México vs. Sudáfrica, pero también recibirá partidos de los grupos A, F, H y K, en las sedes de Guadalajara y Monterrey.

En Canadá, las sedes principales serán Toronto y Vancouver, donde la selección local jugará sus partidos del Grupo B.

Y Estados Unidos tendrá la gran mayoría de los partidos (78 de 104), los cuales se disputarán en ciudades como Dallas, Los Ángeles, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Los Grupos del Mundial 2026 son los siguientes:

Grupo | Selecciones

Grupo A | México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Repechaje UEFA

Grupo B | Canadá, Suiza, Catar, Ganador Repechaje UEFA

Grupo C | Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D | Estados Unidos, Australia, Paraguay, Ganador Repechaje UEFA

Grupo E | Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F | Países Bajos, Japón, Túnez, Ganador Repechaje UEFA

Grupo G | Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H | España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I | Francia, Senegal, Noruega, Ganador Repechaje FIFA

Grupo J | Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K | Portugal, Colombia, Uzbekistán, Ganador Repechaje FIFA

Grupo L | Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

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