La FIFA confirmó este miércoles el inicio de la fase de venta de boletos de último minuto para el Mundial 2026, torneo que se disputará en junio y julio en México, Estados Unidos y Canadá. Semanas después de que concluyera la etapa de selección aleatoria, el organismo anunció que será a partir del miércoles 1 de abril a las 11:00 horas (tiempo del este de EU) se liberarán nuevas entradas para el público general a través de su plataforma oficial.

Dónde comprar los boletos de último minuto para el Mundial 2026

Esta etapa será la cuarta y última oportunidad para que los aficionados del futbol de selecciones puedan conseguir sus boletos para los partidos de cara al Mundial 2026, el torneo que contará con 48 selecciones y será el más grande de la historia. Las entradas estarán disponibles en la página FIFA.com/tickets bajo el sistema de orden de solicitud, es decir, se asignarán conforme a la disponibilidad al momento de la compra. Los usuarios podrán elegir asientos específicos en el mapa del estadio o utilizar la opción automática de "Reservar el mejor asiento".

ESPECIAL / FIFA

La FIFA recomendó a los interesados revisar constantemente la plataforma, ya que los boletos se liberarán de forma escalonada e incluso podrían aparecer nuevas disponibilidades conforme avance el torneo. Además, quienes compraron ya entradas en fases anteriores podrán consultar los detalles de sus tickets desde el mismo portal web.

Habrá Mercado de Intercambio/Reventa y Hospitality

El organismo también informó que a partir del jueves 2 de abril se reactivará el Mercado de Intercambio/Reventa, donde los aficionados que no puedan asistir tendrán la opción de vender sus boletos de forma segura. Este sistema busca evitar fraudes y garantizar transacciones válidas dentro de un entorno regulado.

También se encuentran disponibles paquetes exclusivos con experiencias premium a través de FIFA.com/hospitality, gestionados por el proveedor oficial On Location. Estas opciones incluyen beneficios adicionales para quienes buscan una experiencia más completa durante los partidos.

Mundial 2026, con récord en solicitud de boletos para los partidos

La FIFA señala que solo en la fase anterior se registraron más de 500 millones de solicitudes, lo que derivó en la venta de más de un millón de boletos. A menos de 80 días del inicio del torneo, todo apunta a que el Mundial 2026 superará el récord histórico de asistencia de 3.5 millones de aficionados.

Al final, la Federación recordó que la compra de boletos no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que es necesario cumplir con los requisitos migratorios correspondientes. Además, todas las ventas son definitivas, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente cada compra antes de confirmarla.

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