Brasil vs. Francia: Dónde ver el amistoso de la fecha FIFA

Brasil contra Francia, o lo que es lo mismo, Vinícius y Raphinha contra Mbappé y Dembélé, se enfrentarán este jueves en Estados Unidos, en uno de los amistosos más atractivos de esta fecha FIFA que servirá para calibrar el nivel de cada equipo a dos meses del Mundial.

El Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998 y siempre con una amplia nómina de grandes estrellas en sus plantillas.

Será, además, el test más difícil para el italiano Carlo Ancelotti desde que llegó al banquillo de la Canarinha, en mayo pasado. Una auténtica prueba de fuego en medio de las dudas de una afición que no termina de creerse que su selección pueda luchar por su sexto laurel.

La realidad es que se trata de una selección brasileña con nuevos líderes y aún en fase de acomodación.

El propio Vinícius Júnior se encargó hoy, en rueda de prensa, de recordar a todos que no son favoritos para ganar el Mundial, ni pretenden serlo.

Vinícius, que pocas veces ha mostrado con la camiseta nacional el nivel exhibido en el Real Madrid, y Raphinha, que acaba de recuperar su mejor versión en el Barcelona, sí tienen la misión de hacer olvidar a Neymar, que sigue sin estar al 100 %, condición indispensable para la llamada de 'Carletto'.

El técnico italiano ha recuperado, además, para su causa a Casemiro, inamovible en el pivote junto con Bruno Guimarães, ausente en esta convocatoria por lesión.

Brasil jugará con bajas en defensa y cuatro delanteros en el once

La del centrocampista del Newcastle no es la única baja para los amistosos contra Francia y Croacia, cinco días después.

Ancelotti también ha perdido en el último momento por lesión a Alisson Becker, Gabriel Magalhães y Alex Sandro, es decir, a su portero titular, a uno de sus centrales fijos y a su lateral izquierdo.

El zaguero Marquinhos, con molestias en la parte posterior del muslo derecho, tampoco estará disponible este jueves, aunque se espera que llegue al duelo contra los croatas.

Por otro lado, el lateral Douglas Santos y el extremo Luiz Henrique, ambos del Zenit, han tenido problemas para viajar desde Rusia a Estados Unidos y solo llegaron la pasada noche.

Con todo, Santos será titular en la zaga junto con Wesley y Léo Pereira, según confirmó Ancelotti, que aún duda sobre quién será el segundo central.

En ataque, el preparador de Reggiolo adelantó en rueda de prensa que volverá a apostar por una formación con cuatro atacantes. Vini Júnior, Raphinha y Matheus Cunha parecen fijos.

Alineaciones probables del Brasil vs. Francia

Brasil: Ederson; Wesley, Léo Pereira, Bremer o Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos o Gabriel Sara; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha; y João Pedro.

Entrenador: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Malo Gusto; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

Entrenador: Didier Deschamps.

¿Dónde ver Brasil vs. Francia en México?

El juego será transmitido para México por ESPN y Diisney +, en punto de las 16:00 horas.

