Las emociones de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) continúan este fin de semana con la tercera fecha del campeonato: el Gran Premio de Japón. También será la tercera carrera del año para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez con la escudería Cadillac. A continuación, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

El GP de Japón 2026 se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en el circuito de Suzuka, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Japón.

El circuito en forma de "8" en Japón

De acuerdo con la página oficial de la F1, el GP de Japón constará de 53 vueltas al trazado de 5.807 kilómetros. La competencia se disputará el domingo 29 de marzo a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que los aficionados deberán no dormir para seguir la acción en vivo.

El Circuito de Suzuka es uno de los más emblemáticos en la historia de la F1. Inaugurado en 1987 y presente de forma constante en el calendario desde 2009, destaca por su diseño en forma de "8", único en la categoría, lo que lo vuelve en uno de los trazados más técnicos y desafiantes para los pilotos.

ESPECIAL / F1

Se ubica en la prefectura de Mie, al sureste de Nagoya. Durante varios años fue sede de las últimas carreras de la temporada, escenario donde se definieron campeonatos de pilotos y constructores, incluidos los recordados duelos entre Ayrton Senna y Alain Prost en 1989 y 1990.

Lo que ha dejado la F1 en 2026

La temporada 2026 de la F1 no es cualquiera para los aficionados mexicanos, ya que significó el regreso del piloto jalisciense Sergio "Checo" Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

En agosto del año pasado se informó que el tapatío formaría parte del nuevo proyecto de Cadillac en la parrilla de la F1 y con ello, Pérez inició una nueva etapa en su ya larga trayectoria dentro del campeonato.

Tras las dos carreras que se han realizado en lo que va de la campaña, Checo Pérez no ha sumado puntos; sin embargo, se encuentra en la posición 20, delante de Fernando Alonso y Lance Stroll, ambos pilotos de Aston Martin.

La F1 en este momento es liderada por George Russell, de Mercedes, y completan el podio Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc, de Ferrari.

Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Japón 2026 y a "Checo" Pérez

Este es el calendario completo de actividades del GP de Japón 2026, con horarios del centro de México y opciones de transmisión:

Evento Fecha Horario Primera práctica libre Jueves 26 de marzo 20:30 horas Segunda práctica libre Viernes 27 de marzo 00:00 horas Tercera práctica libre Viernes 27 de marzo 20:30 horas Clasificación Sábado 28 de marzo 00:00 horas GP de Japón 2026 Domingo 29 de marzo 23:00 horas

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Japón 2026

La carrera principal de la F1, tras las prácticas libres y la clasificación, podrá verse en México a través de SKY Sports en televisión de paga, así como en la plataforma F1 TV Pro. También podrás seguir la cobertura en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 29 de marzo, 00:00 horas

Domingo 29 de marzo, 00:00 horas Sede: Circuito de Suzuka, Japón

Circuito de Suzuka, Japón Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios en la transmisión

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