El Balón de Oro celebrará su edición número 70 el próximo 26 de octubre en Londres, Reino Unido , según lo anunció la UEFA este jueves.

La ceremonia se celebrará por primera vez en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista France Football en 1956.

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Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo L'Équipe, la concesión del premio es coorganizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

Demblélé, ganador del Balón de Oro en 2025

La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG Ousmane Demblélé y la internacional española del Barcelona Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón .

Ousmane Dembélé esperó pacientemente a que Ronaldinho revelara al vencedor del Balón de Oro 2025 en aquella edición desde París. El astro brasileño abrió el sobre, miró al público y pronunció el nombre del extremo francés del Paris Saint-Germain.

La lluvia de aplausos no se hizo esperar y acompañó al "Mosquito" durante su ascenso al escenario, para recibir el galardón de la revista France Football que lo cataloga como el mejor futbolista del mundo.

Con argumentos estadísticos, el atacante galo superó en las votaciones a Lamine Yamal, el extremo español del Barcelona que soñaba con convertirse en el jugador más joven en ganar el premio. Con el PSG, el "Mosquito" lo ganó, prácticamente, todo: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Champions League. En números individuales, marcó 35 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos.

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¿Cómo se selecciona al ganador del Balón de Oro?

France Football es la responsable de crear la lista de nominados: un jurado internacional compuesto por periodistas (uno de cada uno de los 100 países mejor clasificados por la FIFA) se encarga de votar.

Cada periodista selecciona a sus 10 jugadores principales, clasificándolos en orden descendente .

El primer lugar recibe 15 puntos.

El segundo, 12.

Tercero, 10.

Cuarto, 8.

Quinto, 7.

Sexto, 5.

Séptimo, 4.

Octavo, 3.

Noveno, 2.

Décimo, 1.

El premio se otorga al jugador que acumule la mayor cantidad de puntos. En caso de empate, el jugador que haya sido colocado más veces en primer lugar por los periodistas gana.

El Balón de Oro se otorga a partir de 3 criterios principales:

Desempeño individual e impacto decisivo (goles, asistencias, liderazgo).

Títulos colectivos y rendimiento en equipo.

Comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha, lo que incluye el respeto, la actitud y la disciplina.

Con información de EFE.

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