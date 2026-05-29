Este viernes, en punto de las 10:00 horas, el Atlético de Madrid se pronunció en redes sociales para desmentir que haya recibido una oferta del club Barcelona para el traspaso del delantero argentino Julián Alvarez.

"En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones", fue el primero de una serie de publicaciones en las que, al tiempo que troleó a la afición colchonera, el Atleti negó haber recibido dicha propuesta, como varios medios deportivos lo habían afirmado .

Alvarez no está en venta

Este viernes, fuentes oficiales del club declararon para un medio internacional que, en el caso de llegar, la propuesta no sería valorada porque, insistieron, el atacante " no está en venta ".

"Sólo es otra mentira más", apuntaron desde fuentes del Atlético, sobre si ha llegado este viernes una oferta por parte del Barcelona a la entidad madrileña para el traspaso de Julián Alvarez, fichado en 2024 por su actual equipo, con el que tiene contrato hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros .

Tras el fichaje de Anthony Gordon, concretado el pasado miércoles, el Barcelona lo habría fijado entre sus siguientes objetivos en el mercado para reforzar su plantilla y tenía previsto hacer una oferta al Atlético de Madrid para su incorporación para la próxima temporada , tras una reunión de Anderson Luis de Souza, director deportivo del Barça, y Fernando Hidalgo, agente del jugador, según publicaron varios medios.

Negada la recepción de tal oferta por el club madrileño, el Atlético tampoco tiene previsto valorarla en el caso de que llegue, porque el atacante no está en venta, según remarcaron las mismas fuentes .

La entidad rojiblanca mantiene la misma línea de siempre en ese sentido, con la continuidad de 'La Araña' en el proyecto del Atlético de Madrid.

Ya en la noche del jueves, también insistieron en ese hecho, al estar "muy cansados de meses y meses de inventos, medias verdades, mentiras, acoso y derribo al jugador…".

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Atleti trolea a sus seguidores

Luego de estos eventos mediáticos que involucran a los clubes españoles y un supuesto afloja y estira por el destino profesional del delantero, el Atleti publicó un hilo de "propuestas" para el traspaso de Julián Alvarez al club blaugrana. A continuación, las imágenes que tomaron por sorpresa a la afición colchonera, mismas que funcionaron para desmentir con humor los dichos por la prensa deportiva.

"Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’". X / @Atleti

"Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo". X / @Atleti

"Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable". X / @Atleti

Por último, el Atleti se pronunció contra el acoso y las notas que, por meses, han propiciado reacciones mediáticas en redes sociales y otros medios tradicionales .

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses, venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", sentenció el club colchonero.

El Atlético exculpa a Julián Alvarez de toda esta situación, según explicaron fuentes del club ya el jueves, que consideraron que es "cosa de representantes" y destacaron que el delantero argentino de 26 años ha tenido "una actitud intachable y profesional desde su llegada, que no tiene nada que ver con el revuelo en torno a su figura, que es externo a él".

Con información de EFE.

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