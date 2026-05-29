La Selección Mexicana disputa un encuentro amistoso este sábado 30 de mayo frente a Australia en el césped del Rose Bowl de Pasadena, California. Este compromiso representa la última oportunidad para que el seleccionador Javier Aguirre evalúe el estado físico y futbolístico de sus convocados antes de entregar la lista definitiva para la Copa Mundial 2026 de la FIFA el próximo lunes, a menos de dos semanas de su debut oficial ante Sudáfrica.

La Selección Mexicana disputará este sábado el partido amistoso frente a Australia en el Rose Bowl Stadium, de Pasadena, California. X / @miseleccionmx

¿Cómo llegan México y Australia a este partido amistoso?

El combinado nacional, decimoquinto en el ranking FIFA, llega con la urgencia de disipar dudas sobre jugadores que arrastran lesiones o falta de minutos en sus clubes durante el último año, tales como César Huerta, Alexis Vega, Edson Álvarez, Luis Chávez y Santiago Giménez. E l cuerpo técnico priorizará la observación de los integrantes del plantel por encima del resultado.

Por su parte, el cuadro australiano, dirigido por Tony Popovic y vigésimo séptimo del mundo, afina detalles de cara a su estreno en el Grupo D contra Turquía. Los oceánicos ostentan un balance histórico favorable ante los mexicanos, con dos victorias, tres empates y una sola derrota.

Alineaciones probables México vs Australia

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Alexis Vega, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Alexis Vega, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre. Australia: Mathew Ryan; Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Coonor Metcalfe, Jordan Bos, Awer Mabil; Nestory Irankunda, Mohamed Touré. Seleccionador: Tony Popovic.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Australia

La Selección Mexicana disputará este sábado 30 de mayo el partido amistoso frente a Australia en el ya mencionado Rose Bowl Stadium, de Pasadena, California, en Estados Unidos, como parte de su preparación rumbo al arranque del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 20:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de televisión abierta, de paga y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 30 de mayo, 20:00 horas

Sábado 30 de mayo, 20:00 horas Estadio: Rose Bowl Stadium, Pasadena, California, Estados Unidos

Rose Bowl Stadium, Pasadena, California, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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