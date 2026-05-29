Kevin Castañeda está a un paso de ser nuevo jugador de Chivas

Chivas sigue trabajando en la conformación de su plantilla para el Torneo Apertura 2026 y uno de los futbolistas que se encuentra muy cerca de llegar al club es Kevin Castañeda. El mediocampista de Xolos de Tijuana se ha convertido en una de las principales opciones del Guadalajara para reforzar el equipo de Gabriel Milito y las negociaciones avanzan positivamente.

Aunque todavía faltan algunos detalles para cerrar el acuerdo entre ambas instituciones, las conversaciones han tomado fuerza recientemente y el panorama es favorable para que el volante mexicano termine vistiendo la camiseta rojiblanca.

¿Por qué Gabriel Milito pidió a Kevin Castañeda para Chivas?

La búsqueda de refuerzos por parte de Chivas se ha centrado en futbolistas que puedan adaptarse a la idea de juego de Gabriel Milito. El técnico argentino pretende construir un equipo dinámico, intenso y con mayor protagonismo ofensivo, por lo que el perfil de Kevin Castañeda encajó rápidamente dentro del análisis deportivo realizado por la directiva y el cuerpo técnico.

En el club consideran que el mediocampista cuenta con condiciones importantes para fortalecer el funcionamiento ofensivo del equipo. Su capacidad para manejar el balón en espacios reducidos, conducir hacia el frente, romper líneas defensivas y participar constantemente en la generación de juego fueron aspectos que terminaron por convencer al área deportiva rojiblanca.

Además, uno de los puntos que más valoran en Guadalajara es la versatilidad del jugador. Castañeda puede desempeñarse en distintas zonas del mediocampo ofensivo y adaptarse a diferentes funciones dentro del esquema táctico, algo que Milito considera importante para el estilo que busca implementar en Chivas.

Lo que se sabe hasta el momento sobre el fichaje de Kevin Castañeda

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el entorno del futbolista ve de manera positiva la posibilidad de llegar al Rebaño Sagrado. La oportunidad de incorporarse a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano y competir en un proyecto encabezado por Gabriel Milito representa un escenario atractivo para el jugador.

Durante el último torneo con Xolos, Kevin Castañeda logró consolidarse como uno de los elementos más importantes del equipo fronterizo. Su regularidad, intensidad y aporte ofensivo lo llevaron a destacar dentro de la Liga MX y a despertar el interés de distintos clubes del futbol mexicano.

La posible llegada de Kevin Castañeda sería uno de los primeros movimientos importantes del Guadalajara en este mercado de fichajes, en el que la institución busca fortalecer la plantilla y regresar al protagonismo en la Liga MX bajo el mando de Gabriel Milito.

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