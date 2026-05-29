El jugador de Argentina que se enteró en una entrevista que irá al Mundial 2026

La Selección Argentina ya confirmó su lista oficial para el Mundial 2026 y, entre las sorpresas de la convocatoria, hubo una historia que rápidamente se volvió viral. José Manuel López, delantero del Palmeiras, descubrió en plena entrevista en vivo que había sido incluido por Lionel Scaloni en la nómina definitiva para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante argentino acababa de ser figura en la goleada 4-1 de Palmeiras sobre Junior de Colombia por la Copa Libertadores, donde brilló con tres asistencias. Sin embargo, mientras hablaba con la prensa tras el partido, todavía no sabía que su nombre ya figuraba entre los 26 elegidos de la Albiceleste.

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Así fue el momento donde José Manuel López se enteró que participará en el Mundial 2026

Todo ocurrió cuando el periodista lo felicitó por su convocatoria. Sorprendido, López respondió: “La lista oficial no salió todavía”. Fue entonces cuando el cronista le confirmó que el anuncio ya se había hecho oficial. La reacción del delantero fue inmediata: una sonrisa y la emoción de enterarse en ese preciso momento de que cumplirá el sueño de jugar un Mundial.

“No la vi todavía. Gracias, me estoy enterando ahora. Estoy muy feliz con el trabajo que vengo haciendo en Palmeiras, creo que fue clave para este llamado”, expresó el exjugador de Lanús.

El “Flaco” atraviesa una gran temporada con el conjunto brasileño, registrando 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos, números que terminaron por convencer al cuerpo técnico encabezado por Scaloni. Además, ya había sido considerado anteriormente para amistosos internacionales, donde sumó minutos con la camiseta argentina.

Junto con López, otras de los convocados destacados fueron las de Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Facundo Medina . En contraste, nombres como Marcos Acuña, Marcos Senesi y Emiliano Buendía quedaron fuera de la lista final.

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