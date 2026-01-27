Atletas, ligas y aficionados confrontan a ICE en plena crisis migratoria

La actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), las detenciones, disparos, entre otras situaciones, no han pasado desapercibidas dentro del mundo deportivo en el vecino del norte y varios atletas han alzado la voz.

Ante la reciente presencia de ICE en Minneapolis, Minnesota, donde agentes del servicio mataron con arma de fuego Renee Good, de 37 años el 7 de enero, a Alex Pretti, de la misma edad el día 24 y otro hombre detenido junto a su hijo de cinco años hace unos días, la población ha salido a las calles a protestar y la voz llegó a la NBA .

El pasado sábado, el duelo entre los Timberwolves y los Warriors de Golden State fue pospuesto para el domingo por la situación. En el encuentro guardaron un minuto de silencio por Alex Pretti, el hombre que fue asesinado, mientras dentro y fuera de Target Center, casa de los ‘Wolves’, la afición pedía con carteles el desalojo de ICE de la ciudad, en lo que el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, describió como “el partido más triste y extraño” que ha vivido.

El acontecimiento fue seguido por posturas de la Asociación de Jugadores, declarando que “los jugadores de la NBA ya no deben guardar silencio. Es necesario defender la libertad de expresión y ser solidarios con la gente de Minnesota, que está arriesgando sus vidas en busca de justicia”.

Los Timberwolves, Vikings (NFL), Twins (MLB), Wild (NHL), Lynx (WNBA) y Minnesota United (MLS) pusieron su firma en la carta de la Cámara de Comercio de Minnesota que publicaron con un llamado a la paz y la disminución de tensiones . El Salón de la Fama, Charles Barkley criticó que “personas han muerto sin motivo y es triste” y la estrella de la WNBA, Breanna Stewart pidió que abolieran ICE.

Sin embargo, los T-Wolves, el equipo de la ciudad con actividad actualmente, ni la NBA, han comunicado si tomarán acciones más grandes al respecto.

ICE en el Super Bowl

A solo semana y media del duelo por la corona de la NFL, entre Seahawks y Patriots, creció la tensión y la consternación de lo que podría suceder en Santa Clara, California, en la zona de la Bahía de San Francisco, pues habrá un despliegue de agentes de ICE para un operativo de control.

Los elementos de seguridad migratoria estarán tanto dentro como en las inmediaciones de la casa de los 49s de San Francisco. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que las acciones de los agentes serán constitucionales y sin violar derechos y detalló que “quienes estén aquí (en Estados Unidos) legalmente no tienen nada que temer”.

La NFL, al momento, no ha emitido un comunicado sobre el tema y, con los acontecimientos recientes en Minnesota, los ciudadanos tratan de alzar la voz. Han juntado más de 160 mil firmas en el sitio web “Move On” para el movimiento “No ICE at the Super Bowl 2026 (No a ICE en el Super Bowl)”.

Los conflictos vienen desde 2025

La relación entre los deportes y ligas de Estados Unidos con las redadas de ICE y las diferentes posturas que genera, han aparecido desde el año pasado , sobre todo en California. Desde el verano de 2025, Angel City de la National Women’s Soccer League y LAFC, de la MLS, rompieron el silencio y alzaron la voz contra ICE.

El equipo femenino, incluso, repartió playeras en sus partidos con las frases “Immigrant City Football Club (Club de Futbol de la Ciudad de Inmigrantes, en inglés)” y “Los Ángeles es para todos” en español y en inglés.

En un partido del Galaxy de Los Ángeles, aficionados entraron con pancartas criticando y protestando la redadas y deportaciones masivas, así como a AEG, grupo dueño del equipo, por su silencio hacia la situación. Una persona, haciendo uso de una acreditación de prensa, accedió a uno de los encuentros con un letrero criticando a los dueños y fue vetado por tiempo indefinido.

Quienes han tomado la acción más contundente fueron los Dodgers el 19 de julio, cuando dieron a conocer en sus redes sociales, que los agentes federales de ICE no tenían permitido el acceso al estadio ni a las inmediaciones del recinto, luego de que fueran vistos en las zonas aledañas al recinto ese día en el que enfrentaban a los Padres de San Diego.

“Esta mañana, agentes de ICE llegaron al Dodger Stadium solicitando permiso para acceder a los estacionamientos. Se les negó la entrada a los terrenos y zonas del inmueble”, publicaron los Dodgers. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que los agentes no eran suyos, sino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

No se quedan solo en EU

Agentes del Servicio de Inmigración harán un viaje a Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina , que inician el 6 de febrero, según comunicó la Embajada de los Estados Unidos en Roma.

Mas no será para efectuar labores migratorias, sino de acompañamiento y seguridad diplomática, a través del servicio de Investigación de Seguridad Nacional (HSI), que forma parte de ICE, con el objetivo de reducir riesgos de operaciones criminales de la mano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El acto dio pie a críticas, enfado e indignación por un sector del pueblo italiano y, también, del Alcalde de Milán, Giuseppe Sala, quien declaró este martes que ICE “es una milicia que mata. Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin ninguna duda” y otros políticos europeos han debatido las posturas y la decisión de ICE.

No es la primera ocasión en la que el DHS o HSI intervienen de algún modo en eventos deportivos de gran tamaño. Para los Juegos Olímpicos de Río 2016, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) colaboró con agentes para el control en los aeropuertos debido al aumento de visitantes.

SV