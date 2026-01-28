LaLiga ofrece recompensa a quien denuncie emisiones de futbol ilegal

LaLiga intensifica su lucha contra la piratería en la retransmisión de partidos en establecimientos mediante el refuerzo de su canal de denuncias y la promoción de la colaboración responsable de consumidores y usuarios. De acuerdo con fuentes cercanas, la organización dará una recompensa de 50 euros por cada denuncia válida que contribuya de manera efectiva a combatir que se emita futbol de manera ilegal en el sector de la hostelería.

En este contexto, LaLiga mantiene su ofensiva contra las emisiones ilegales en establecimientos HORECA, que abarcan hoteles, restaurantes y cafeterías, a través del impulso de su Canal de Denuncias. Esta herramienta se presenta como un mecanismo fácil, seguro y confidencial, diseñado para que cualquier ciudadano pueda colaborar en la detección de negocios del sector que transmiten contenidos de forma fraudulenta.

El objetivo es proteger a los establecimientos que sí emiten futbol legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento.

Para identificar una emisión pirata, LaLiga señala que detectar una posible retransmisión ilegal es un proceso rápido y sencillo, que puede realizarse en cuestión de segundos. Una referencia clara para cualquier aficionado es observar la esquina de la pantalla del televisor, ya que durante la transmisión debe aparecer una letra que identifique al establecimiento: una B en el caso de un bar o una A si se trata de una casa de apuestas. Si no se muestra ninguna de estas letras, el local no está autorizado y la señal que emite podría ser ilegal.

"En caso de detectar una posible irregularidad, cualquier persona puede acceder a www.laligabares.com/denuncias, completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión. El proceso es rápido, intuitivo y confidencial", subrayan.

La recompensa de 50 euros se da únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regulada y transparente.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, subraya que "la piratería perjudica a todo el ecosistema del futbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla".

