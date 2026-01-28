Coco Gauff, la joven tenista estadounidense, se hizo viral tras romper una raqueta fuera de la cancha luego de perder los Cuartos de Final del Abierto de Australia contra Elina Svitolina el pasado martes. Este episodio fue retomado por el serbio y número 4 del mundo, Novak Djokovic, quien se dijo incómodo por la creciente presencia de cámaras en los espacios privados de los jugadores en los teorneos de tenis .

Djokovic lamentó la falta de intimidad en el circuito profesional y criticó la tendencia de convertir lo que sucede tras bambalinas de los torneos en una especie de espectáculo. " A veces parece un 'Gran Hermano'. Me sorprende que aún no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Ese podría ser el siguiente paso ", ironizó, dejando clara su oposición a esa deriva.

Djokovic se pronuncia por Gauff

El serbio se mostró comprensivo con las quejas recientes de tenistas femeninas por la exposición constante fuera de la pista y aseguró que la situación responde a una lógica comercial difícil de revertir.

"Vivimos en una era en la que el contenido lo es todo. Es triste que no puedas encontrar un lugar para desahogarte sin que una cámara te esté grabando", afirmó en una rueda de prensa tras su partido de cuartos de finales.

El ganador de 24 Grand Slams defendió la necesidad de establecer límites entre la vida pública y la privacidad de los jugadores. "Debería haber una línea clara: este es nuestro espacio. No todo tiene que ser contenido", reclamó .

Aunque asumió que la tendencia difícilmente se revertirá, Djokovic recordó el impacto psicológico de vivir bajo vigilancia constante. "Antes no era así. Acostumbrarse a sentir que siempre hay un ojo encima, incluso cuando quieres relajarte o ser tú mismo, puede ser inquietante", concluyó.

Gauff, por su parte, aseguró que intentó desahogarse fuera de la pista y lejos de las cámaras. "No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea", explicó .

Encontronazo del serbio

Por otro lado, Djokovic rechazó la idea de que su carrera haya estado marcada por ir "persiguiendo" a otros jugadores y reivindicó los 15 años de dominio que protagonizó en el tenis mundial, en respuesta a un periodista al que tachó de "irrespetuoso".

"Me parece un poco irrespetuoso saltarse lo que pasó entre el periodo en el que empecé persiguiendo a Roger [Federer] y Rafa [Rafael Nadal] y ahora, que supuestamente persigo a otros. Hubo unos 15 años en los que yo dominé los Grand Slams", afirmó el serbio tras su partido contra Lorenzo Musetti en el Abierto de Australia, donde logró el paso a Semifinales.

Djokovic aseguró que no se siente en un papel secundario frente a la nueva generación. "No siento que esté persiguiendo a nadie. Estoy creando mi propia historia", subrayó.

"Así que siempre soy el perseguidor y nunca soy perseguido... Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿verdad?", respondió el tenista al periodista .

Con información de EFE.

