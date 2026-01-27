Los Charros de Jalisco ya definieron el roster con el que competirán en la Serie del Caribe 2026, certamen que se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano, y en el que el conjunto tapatío buscará trascender como anfitrión y campeón vigente de la Liga Mexicana del Pacífico.

La novena jalisciense quedó conformada por 28 peloteros, de los cuales 17 pertenecen al plantel original de Charros y 11 llegan como refuerzos , con el objetivo de armar un grupo equilibrado entre talento probado, experiencia y profundidad en todas las áreas del juego.

La directiva apostó por mantener una base sólida del equipo que conquistó el cuarto título de la organización en la LMP, complementándola con piezas clave para enfrentar la exigencia de un torneo corto y de alto nivel competitivo.

Entre los nombres que más llaman la atención destaca Leo Heras, jugador más valioso de la temporada 2025-26, quien llega como uno de los principales referentes ofensivos. A su lado estará Eric Filia, quien firmó una campaña sobresaliente al terminar con el mejor porcentaje de bateo tanto en rol regular (.363) como en postemporada (.409), consolidándose como uno de los bates más consistentes del béisbol invernal.

No obstante, el roster también presenta ausencias importantes. Luis Payán, Alemao Hernández, Japhet Amador, Alex Osuna y Tirso Ornelas, quienes fueron parte del plantel campeón, no participarán en el certamen caribeño, ya sea por compromisos con otras instituciones como es el caso de Ornelas y Osuna, así como también por decisiones técnicas o situaciones físicas.

Con este grupo, Charros buscará aprovechar la localía, el respaldo de su afición y el momento anímico tras el campeonato para competir de tú a tú con los mejores equipos del Caribe . La expectativa es alta, ya que Jalisco no solo será sede, también quiere ser protagonista y pelear por el título caribeño en casa.

ROSTER MÉXICO ROJO

CATCHERS

Santiago Chávez (OBR)

Alexis Wilson (TBT)

Francisco Córdoba

INFIELDERS

Mateo Gil

Michael Wielansky

Willie Calhoun (HER)

Christopher Gastélum

Reynaldo Rodríguez

Juan Carlos Gamboa (OBR)

Connor Hollis

OUTFIELDERS

Julián Ornelas

Eric Filia (MOC)

Bligh Madris

Leo Heras (GSV)

Billy Hamilton

PITCHERS

Luis Miranda (MOC)

Manny Bañuelos

Luis Iván Rodríguez

Ronald Medrano

César Gómez

Mario Meza

Miguel Aguilar

Jeff Ibarra (GSV)

Luis Márquez (HER)

Matt Foster (HER)

Jesús Cruz (MXC)

Trevor Clifton

Gerardo Reyes

MANAGER

Benjamín Gil

