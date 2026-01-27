Martes, 27 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Charros define roster para la Serie del Caribe 2026

La novena jalisciense quedó conformada por 28 peloteros, de los cuales 17 pertenecen al plantel original de Charros y 11 llegan como refuerzos

Por: Andrea Garcia

Charros buscará aprovechar la localía, el respaldo de su afición y el momento anímico tras el campeonato para competir de tú a tú con los mejores equipos del Caribe. CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

Charros buscará aprovechar la localía, el respaldo de su afición y el momento anímico tras el campeonato para competir de tú a tú con los mejores equipos del Caribe. CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

Los Charros de Jalisco ya definieron el roster con el que competirán en la Serie del Caribe 2026, certamen que se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano, y en el que el conjunto tapatío buscará trascender como anfitrión y campeón vigente de la Liga Mexicana del Pacífico.

La novena jalisciense quedó conformada por 28 peloteros, de los cuales 17 pertenecen al plantel original de Charros y 11 llegan como refuerzos, con el objetivo de armar un grupo equilibrado entre talento probado, experiencia y profundidad en todas las áreas del juego.

LEE: La confianza siempre estuvo al tope: Benjamín Gil

La directiva apostó por mantener una base sólida del equipo que conquistó el cuarto título de la organización en la LMP, complementándola con piezas clave para enfrentar la exigencia de un torneo corto y de alto nivel competitivo.

Entre los nombres que más llaman la atención destaca Leo Heras, jugador más valioso de la temporada 2025-26, quien llega como uno de los principales referentes ofensivos. A su lado estará Eric Filia, quien firmó una campaña sobresaliente al terminar con el mejor porcentaje de bateo tanto en rol regular (.363) como en postemporada (.409), consolidándose como uno de los bates más consistentes del béisbol invernal.

No obstante, el roster también presenta ausencias importantes. Luis Payán, Alemao Hernández, Japhet Amador, Alex Osuna y Tirso Ornelas, quienes fueron parte del plantel campeón, no participarán en el certamen caribeño, ya sea por compromisos con otras instituciones como es el caso de Ornelas y Osuna, así como también por decisiones técnicas o situaciones físicas.

Con este grupo, Charros buscará aprovechar la localía, el respaldo de su afición y el momento anímico tras el campeonato para competir de tú a tú con los mejores equipos del Caribe. La expectativa es alta, ya que Jalisco no solo será sede, también quiere ser protagonista y pelear por el título caribeño en casa.

LEE: Charros celebra su bicampeonato con su afición en el Panamericano

ROSTER MÉXICO ROJO

CATCHERS

  • Santiago Chávez (OBR)
  • Alexis Wilson (TBT)
  • Francisco Córdoba

INFIELDERS

  • Mateo Gil
  • Michael Wielansky
  • Willie Calhoun (HER)
  • Christopher Gastélum
  • Reynaldo Rodríguez
  • Juan Carlos Gamboa (OBR)
  • Connor Hollis

OUTFIELDERS

  • Julián Ornelas
  • Eric Filia (MOC)
  • Bligh Madris
  • Leo Heras (GSV)
  • Billy Hamilton

PITCHERS

  • Luis Miranda (MOC)
  • Manny Bañuelos
  • Luis Iván Rodríguez
  • Ronald Medrano
  • César Gómez
  • Mario Meza
  • Miguel Aguilar
  • Jeff Ibarra (GSV)
  • Luis Márquez (HER)
  • Matt Foster (HER)
  • Jesús Cruz (MXC)
  • Trevor Clifton
  • Gerardo Reyes

MANAGER

  • Benjamín Gil

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones