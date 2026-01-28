El Abierto Mexicano de Tenis 2026 será como uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario deportivo en nuestro país, al confirmar ayer la participación de cuatro jugadores ubicados dentro del Top-10 del ranking mundial de la ATP. El torneo, de categoría ATP 500, se disputará del 21 al 28 de febrero en Acapulco, Guerrero, y reunirá a figuras del circuito varonil, con otras emergentes.

Entre los nombres más destacados que estarán presentes se encuentra Alexander Zverev, actual número tres del mundo, quien encabeza la lista de favoritos por su experiencia y regularidad en torneos de este tipo y sobre todo, de Grand Slam. A él se suma el italiano Lorenzo Musetti, quinto del ranking.

La lista también incluye al australiano Alex de Miñaur, sexto del mundo, uno de los jugadores más constantes de las últimas temporadas, así como al estadounidense Ben Shelton, séptimo del ranking.

Además de la presencia internacional, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 contará con representación nacional. El mexicano Rodrigo Pacheco recibió un wild card para competir en el evento, lo que le permitirá medirse ante algunos de los mejores tenistas del mundo.

El torneo se celebrará en la Arena GNP Seguros en Acapulco, sede que se ha convertido en un referente para el tenis en México. Más allá del ámbito deportivo, el evento forma parte de los esfuerzos para impulsar la recuperación económica y turística de Acapulco, tras los daños ocasionados por los huracanes "Otis" y "John", que impactaron la zona en 2023 y 2024 respectivamente.

De acuerdo con Álvaro Falla, director del torneo, la reactivación de Acapulco es un proceso gradual que requiere tiempo, pero que avanza de manera positiva. En ese contexto, el Abierto Mexicano de Tenis ha sido un factor para atraer visitantes y generar confianza, como lo demuestra la asistencia registrada en la edición anterior, que superó los 75 mil aficionados.

