Champions League define su destino en una jornada final simultánea

La Champions League 2025-2026 llega a su clímax este miércoles con una jornada final de infarto bajo el nuevo formato de Liga. A las 14:00 horas, 36 equipos entrarán en acción simultáneamente para definir quiénes avanzan directamente a octavos de final , quiénes irán al repechaje y quiénes se despedirán del sueño europeo. Con la tabla sumamente apretada, la diferencia de goles y los resultados cruzados serán la clave de una tarde que promete drama puro.

El objetivo principal de los gigantes europeos es terminar entre los primeros ocho lugares para evitar la ronda de play-offs. El Arsenal, líder invicto con 21 puntos, ya tiene su lugar asegurado y solo busca ratificar su dominio ante el Kairat Almaty. El Bayern Munich (18 pts) también tiene supuesto seguro en la siguiente fase.

La verdadera batalla comienza del tercer puesto hacia abajo. El Real Madrid y el Liverpool, ambos con 15 unidades, dependen de sí mismos ante Benfica y Qarabag, respectivamente. Sin embargo, un tropiezo podría mandarlos a la zona de repechaje, ya que hay una jauría de nueve equipos (desde el Tottenham con 14 puntos hasta el Atlético de Madrid con 13) que acechan esos puestos de privilegio. El duelo directo entre París y Newcastle es, en esencia, una final: el que gane tiene altas probabilidades de asaltar el Top 8, mientras que el perdedor caerá a la zona media.

La zona de clasificación al repechaje (puestos 9 al 24) está en llamas . Equipos como el Manchester City, Barcelona y Atlético de Madrid buscan victorias contundentes para escalar posiciones y tener un sorteo más favorable. En contraste, clubes como el Nápoles, Copenhague y el Ajax están en la cuerda floja con 8 y 6 puntos.

El "milagro" lo buscan escuadras como el Benfica, Bodo/Glimt y el propio Ajax. Con solo 6 unidades, estos equipos necesitan ganar sus encuentros y esperar que al menos tres de los clubes que están por encima de ellos (como Olimpiacos o PSV) pierdan sus partidos por goleada para poder colarse en el puesto 24. Para el Villarreal y el Kairat, con un solo punto cosechado, la jornada es de mera despedida profesional.

Los protagonistas: datos y figuras a seguir

El torneo ha tenido nombres propios que han dominado las estadísticas. En la zona de definición, Kylian Mbappé llega como el líder absoluto de goleo con 11 dianas, reafirmando su estatus como la gran estrella del Real Madrid. Le siguen Harry Kane (7) y Erling Haaland (6), quienes buscarán recortar distancias en esta última fecha.

En cuanto a la creación de juego, el líder en asistencias es el alemán Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, quien ha repartido tres pases de gol, convirtiéndose en el motor de su equipo. Por otro lado, bajo los tres palos, el mejor portero de la competición hasta el momento ha sido David Raya del Arsenal; el guardameta español no solo lidera al equipo menos goleado, sino que registra el mayor porcentaje de paradas y porterías en cero (5), siendo pieza fundamental para que los "Gunners" ocupen la cima de la tabla.

Partidos clave que definirán el destino

El morbo estará puesto en el Benfica vs Real Madrid, donde los portugueses se juegan la vida ante un Madrid que quiere el liderato. Asimismo, el Mónaco vs Juventus y el Nápoles vs Chelsea son enfrentamientos directos que determinarán quiénes entran al repechaje con la etiqueta de favoritos y quiénes lo harán como víctimas. La moneda está en el aire y este miércoles el continente se paralizará para conocer el destino de sus clubes más grandes .

Partidos de la última Jornada

Todos a las 14:00 horas este miércoles

París vs Newcastle

Liverpool vs Qarabag

Manchester City vs Galatasaray

Borussia Dortmund vs Inter de Milán

Barcelona vs Copenhagen

Bayer Leverkusen vs Villarreal

Arsenal vs Kairat Almaty

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Benfica vs Real Madrid

Club Brugge vs Marsella

Frankfurt vs Tottenham

PSV vs Bayern Munich

Ajax vs Olimpiacos

Mónaco vs Juventus

Nápoles vs Chelsea

Unión SG vs Atalanta

Athletic vs Sporting

Pafos vs Slavia Praga

Tabla general

Arsenal / 21 puntos Bayern Munich / 18 puntos Real Madrid / 15 puntos Liverpool / 15 puntos Tottenham / 14 puntos Paris / 13 puntos Newcastle / 13 puntos Chelsea / 13 puntos Barcelona / 13 puntos Sporting / 13 puntos Man City / 13 puntos A. de Madrid / 13 puntos Atalanta / 13 puntos Inter / 12 puntos Juventus / 12 puntos Dortmund / 11 puntos Galatasaray / 10 puntos Qarabag / 10 puntos Marsella / 9 puntos Lerverkusen / 9 puntos Mónaco / 9 puntos PSV / 8 puntos Athletic / 8 puntos Olimpiacos / 8 puntos Nápoles / 8 puntos Copenhague / 8 puntos Brugge / 7 puntos Bodo / 6 puntos Benfica / 6 puntos Pafos / 6 puntos Unión SG / 6 puntos Ajax / 6 puntos Frankfurt / 4 puntos Slavia / 3 puntos Villarreal / 1 punto Kairat / 1 punto

Goleadores

Kylian Mbappé / Real Madrid / 11 goles Harry Kane / Bayern Munich / 7 goles Erling Haaland / Manchester City / 6 goles

