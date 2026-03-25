Por la mañana, el Club Tigres de la Liga MX informó, a través de un comunicado oficial compartido en redes sociales, haber iniciado un proceso de sucesión en la presidencia de la institución para reemplazar a Mauricio Culebro luego de 5 años al frente del club. La dirección del club regiomontano será comandada por Carlos Emilio González, reportando a Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

Culebro deja a Tigres luego de que en su gestión se consiguieran:

3 finales en Liga MX Varonil y 1 campeonato

1 Campeón de Campeones varonil

1 Campeones Cup

5 finales en Lifa MX femenil y 4 campeonatos

3 Campeón de Campeones femenil

Poco tiempo después, el Atlanta United confirmó lo que ya anticipaba Tigres; que Mauricio Culebro se uniría a la organización como presidente de la institución de la MLS: "Arthur M. Blank ha nombrado a Mauricio Culebro, presidente de futbol, AMB Sports and Entretainment (Ambse). Culebro dirigirá los aspectos deportivos de los clubes Atlanta United y NWSL Atlanta 2028 y reportará directamente al CEO Rich McKay".

"Este es un día emocionante, ya que le damos la bienvenida a Mauricio al Atlanta y a nuestra familia y negocio", señaló Blank. "La impresionante experiencia de Mauricio y su visión elevarán nuestros clubes (Atlanta United y NWSL Atlanta 2028) a un gran estado de forma. Si bien no cuenta con experiencia en la MLS ni en la NWSL, Mauricio no es un novato en la construcción y operación de clubes de futbol exitosos, y tengo la confianza de sus habilidades para regresar al Atlanta United al nivel que nuestros fanáticos merecen, y así mismo guiar el lanzamiento de nuestro equipo femenino".

Además de su paso por Tigres, el Atlanta United destacó la trayectoria de Culebro como presidente del Club América y como director de operaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Por su parte, Culebro señaló que "es un unirse al exitoso liderazgo de AMB Sports and Entretainment y ser parte de una organización con unas bases sólidas y una cultura bien formada". Estoy emocionado de otorgar mi experiencia, pasión y compromiso al servicio del Atlanta United y el NWSL Atlanta 2028. Trabajaremos en conjunto para formar un gran equipo y construir una relación duradera de proyectos de los cuales nuestros fanáticos puedan sentirse orgullosos; equipos que realmente representen la pasión, energía y ambición de esta ciudad".

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OB