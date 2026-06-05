Así queda la tabla de goleadores históricos de la Selección Mexicana tras el gol de Raúl Jiménez

Anoche, la Selección Mexicana cerró su preparación para el Mundial de 2026 con una victoria de 5-1 sobre la de Serbia en el estadio Nemesio Diez; un marcador abultado en el que Raúl Jiménez colaboró con el tercer gol y movió la tabla histórica de máximos anotadores del Tri.

México se vio abajo en el marcador por un gol de Petar Stanic al minuto 19, pero logró empatar al 34 y, al 45+3, tomó ventaja gracias a un autogol de Stefan Bukinac, una diferencia que ya no perdería.

Al minuto 57 apareció Jiménez para mover las redes, aprovechando un balón que le quedó a modo tras un rebote provocado por un disparo de Julián Quiñones al poste.

Otro autogol, ahora de Adem Avdic, y un tanto de Luis Gerardo Chávez terminaron de sellar la goleada tricolor.

Con este gol, Raúl Jiménez llegó a 46 anotaciones con la Selección Nacional y empató a Jared Borgetti en el segundo lugar de la lista histórica.

Además, el "Lobo de Tepeji" se colocó a solo seis anotaciones de Javier "Chicharito" Hernández, líder en este rubro con 52.

La marca parece alcanzable para Jiménez, quien tiene la ventaja de que Hernández ya se retiró. De igualarla o superarla, podrían pasar muchos años antes de que alguien amenace su posición, pues los jugadores en activo aparecen lejos en la cuenta: Hirving Lozano suma 18 goles con la Selección, Henry Martín 11 y Santiago Giménez 5. Los dos primeros, además, no estarán en la próxima Copa del Mundo.

El Mundial aparece como el escenario ideal para que Jiménez siga acercándose al récord, aunque pensar en seis goles durante el torneo luce poco realista. Más allá de convertirse en el máximo goleador histórico de México, el delantero tiene pendiente una marca mucho más personal: conseguir su primera anotación en una Copa del Mundo.

El pasado 28 de mayo, Jiménez habló al respecto y aseguró no sentirse presionado por ello:

"Es algo que sí es importante para el delantero, pues, ¿qué quiere? El delantero meter goles. Entonces, yo estoy tranquilo, contento, ilusionado de que este sea un Mundial en el que pueda llegar ese tan ansiado gol, pero también no es algo que yo esté ya desesperado por hacer. Es algo que sí, que quiero que llegue, que voy a trabajar para que llegue y que lo voy a hacer lo mejor posible".

Jiménez disputará su cuarto Mundial en 2026.

De cualquier manera, con 35 años de edad, la marca de máximo goleador histórico parece alcanzable. Retirarse con varios tantos más que Javier Hernández también ayudaría a disipar cualquier debate sobre goles reconocidos o no reconocidos, pues de los 46 anotados por Raúl Jiménez con México, la FIFA solo le contabiliza 45. Esto se debe a que uno de ellos fue marcado ante Martinica en la Copa Oro de 2019, una selección afiliada a Concacaf, pero no al organismo rector del futbol mundial.

Máximos goleadores de la Selección Mexicana