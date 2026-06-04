A solo unos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre ha destapado la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana. Con el partido inaugural programado para el 11 de junio ante Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca, el “Vasco” ya tiene en mente el cuadro titular que plasmará su característico estilo de juego: un equipo pragmático, ordenado defensivamente, intenso en la presión y sumamente vertical.

El seleccionador mexicano aseguró en rueda de prensa previa al duelo de preparación ante Serbia que varios de sus jugadores pueden desempeñarse en diferentes posiciones y cree que eso es un plus para el protagonismo del Tri en el Mundial 2026.

“Tenemos alternativas de chicos que pueden jugar en una u otra posición; Édson Álvarez tiene una historia como defensa central”, dijo en referencia al centrocampista del West Ham inglés, que buscará ganarse la titularidad como medio de contención.

Aguirre reiteró su filosofía según la cual, salvo los guardametas, en el futbol no hay especialistas, aunque reconoció que es difícil poner a un centrodelantero como volante de contención.

“Busco jugadores, y los tengo, que me presenten varias posibilidades. Israel Reyes puede ser central, pivote o contención”, aseveró al hablar del lateral derecho.

El “Vasco” había anunciado que usaría un once similar al de su debut ante los sudafricanos, pero este miércoles dudó de esa posibilidad.

“Había pensado eso, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito y me dice que algunos no están aún para 90 minutos; hoy no lo sé, aunque sí se verá nuestra forma de juego”, aseveró.

Alineando a los futbolistas que han gozado de mayor regularidad y convocatorias en esta tercera etapa del estratega al mando del Tri, el profesor y director técnico, Enrique Contreras analizó para EL INFORMADOR la estructura táctica que se perfila bajo un sólido esquema 4-3-3 o un 4-2-3-1 mutable, priorizando el equilibrio y la experiencia en partidos de alta tensión.

EL INFORMADOR/D. Ávalos

Luz y oscuridad a días del debut

Aunque la lista respeta el proceso de casi dos años, la Selección Mexicana afronta serios desafíos debido a la alarmante falta de tiempo previo al silbatazo inicial del 11 de junio.

El principal riesgo es el escaso margen de cohesión táctica. A diferencia de otros mundiales donde se disponía de casi un mes de preparación, el ajustado calendario ha dejado al plantel con menos de dos semanas de concentración total. Jugadores que militan en Europa o en ligas con calendarios cruzados llegan con cargas físicas extenuantes y apenas un par de entrenamientos grupales para ensayar jugadas a balón parado, una de las principales armas de Aguirre.

Asimismo, la inclusión de jóvenes promesas que irrumpieron con fuerza en el proceso (como Gilberto Mora, Mateo Chávez u Obed Vargas) y de hombres recién integrados como Álvaro Fidalgo, aporta frescura pero reduce la madurez colectiva bajo presión extrema. Si el once titular sufre una lesión o una expulsión prematura, las variantes en el banquillo carecen del rodaje internacional necesario para afrontar una emergencia en un torneo tan corto.

Javier Aguirre se juega el todo por el todo con sus hombres de confianza. El orden y la garra están garantizados, pero el reloj es el rival más implacable del Tri antes de enfrentar a Sudáfrica ante su gente.

¿Dónde ver México vs. Serbia?

Fecha: 4 de junio

Horario: 20:00 hrs.

Canal: Canal 5 y Azteca 7