A siete días del inicio de la Copa del Mundo, Javier Aguirre aprovechó el compromiso ante Serbia para observar variantes, probar futbolistas y afinar detalles tácticos en un equipo que mostró momentos de buen funcionamiento, aunque también algunas áreas que todavía requieren ajustes.

Desde el planteamiento inicial, Aguirre apostó por un equipo con vocación ofensiva. México buscó asumir el protagonismo mediante la posesión del balón, presionando alto y tratando de recuperar rápidamente tras pérdida . El mediocampo conformado por Erik Lira y Álvaro Fidalgo permitió una circulación constante, mientras que los extremos tuvieron libertad para atacar los espacios y generar superioridad por fuera.

Uno de los aspectos más destacados fue la intención del equipo de atacar con muchos hombres. Durante largos lapsos del encuentro, México logró instalarse en campo rival y someter a Serbia a una fase defensiva prolongada. La movilidad de los mediocampistas y la participación constante de los laterales permitieron generar volumen ofensivo y múltiples llegadas al área.

Sin embargo, ese mismo planteamiento dejó expuestas algunas debilidades. Cada vez que México perdió el balón en zonas adelantadas, Serbia encontró espacios para correr y atacar a una defensa que por momentos quedó mal posicionada. Aunque el rival no generó una gran cantidad de oportunidades, sí logró aprovechar algunos desajustes que evidenciaron problemas en las coberturas y en el balance defensivo .

En términos individuales, Aguirre encontró respuestas positivas en varios jugadores que buscan consolidarse rumbo al Mundial. Brian Gutiérrez volvió a demostrar que puede aportar claridad en la construcción del juego, mientras que Johan Vásquez confirmó su condición como uno de los líderes de la zaga mexicana. También destacó la participación de futbolistas jóvenes que mostraron personalidad para asumir responsabilidades en un partido de exigencia internacional.

Otro aspecto relevante fue la flexibilidad táctica del equipo. Durante diferentes fases del encuentro, México alternó entre una presión agresiva en campo rival . Esa capacidad de adaptación es una de las características que Aguirre ha intentado imprimir desde su llegada al banquillo nacional.

No obstante, la principal conclusión para el cuerpo técnico es que el equipo aún debe mejorar su eficiencia defensiva. La estructura ofensiva parece cada vez más definida, pero la protección de los espacios cuando el equipo ataca sigue siendo un punto sensible.

En balance general, el encuentro ante Serbia dejó sensaciones positivas para Javier Aguirre. México mostró personalidad, capacidad de reacción y una idea de juego reconocible. El técnico parece haber encontrado una base sólida para afrontar la Copa del Mundo.

SV