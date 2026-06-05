Ferrari comenzó con las actividades del Gran Premio de Mónaco 2026 al colocar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en las dos primeras posiciones durante la primera práctica libre disputada este viernes en las calles de Montecarlo .

Leclerc, quien corre en casa, registró un tiempo de 1:13.978 para quedarse con el mejor registro de la sesión, superando por 0.226 segundos a su compañero Hamilton. Max Verstappen ubicó su Red Bull en la tercera posición, mientras que los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, completaron los cinco primeros lugares.

Detalles del circuito libre... y sus incidentes

La primera toma de contacto con el circuito estuvo marcada por dos interrupciones con bandera roja . La primera ocurrió después de que Isack Hadjar impactara las barreras en la chicana de la Piscina. El piloto pudo regresar por su propio pie mientras los comisarios retiraban el monoplaza y limpiaban la zona.

La segunda detención se produjo en los minutos finales cuando Fernando Alonso golpeó el muro a la salida del túnel, dañando el alerón delantero de su Aston Martin y dejando restos sobre la pista.

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Ferrari mostró ritmo durante gran parte de la sesión. Hamilton llegó a liderar los tiempos en distintos momentos, pero fue Leclerc quien encontró la mejor vuelta cuando el circuito alcanzó sus mejores condiciones de agarre .

También hubo varios incidentes menores en una pista donde los errores suelen pagarse caro. Leclerc protagonizó una bloqueada en Mirabeau durante los primeros minutos, mientras que Lando Norris salvó un contacto con las barreras. Asimismo, Dirección de Carrera anunció investigaciones posteriores a la sesión por presuntas obstrucciones entre algunos pilotos .

¿Cómo le fue a Sergio "Checo" Pérez?

En cuanto a "Checo" Pérez, el tapatío inició la actividad encabezando la fila de salida de los pits con su Cadillac. El tapatío, ganador en Mónaco en 2022, concluyó la práctica en el puesto 14 tras completar su programa de trabajo y recopilar información para el resto del fin de semana.

Detrás de los líderes finalizaron Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly dentro de los diez primeros puestos.

Concluida la primera práctica, equipos y pilotos analizarán la información obtenida antes de regresar a la pista para la segunda sesión libre, programada para este mismo viernes, en un circuito donde la clasificación suele definir gran parte del resultado del domingo.

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FF