La Selección Mexicana cerró su preparación para la Copa del Mundo de 2026 con una victoria de 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Díez, en una noche que sirvió como despedida ante la afición antes del partido inaugural frente a Sudáfrica.

Las tribunas acompañaron cada momento del encuentro. La ola recorrió los distintos sectores del inmueble, el “Cielito Lindo” sonó en varios pasajes de la noche y los teléfonos iluminaron las gradas durante los minutos previos al silbatazo inicial. El ambiente reflejó el respaldo de los aficionados al equipo dirigido por Javier Aguirre , a una semana del inicio de la Copa del Mundo.

El “Vasco” presentó una alineación cercana a la que podría utilizar en el debut mundialista. Raúl Rangel apareció en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo integraron la defensa; mientras que Raúl Jiménez encabezó el ataque.

Sin embargo, el inicio no fue favorable para México. Al minuto 19, un error entre Johan Vásquez y Jesús Gallardo permitió que Petar Stanic aprovechara la oportunidad para marcar el 0-1.

La respuesta llegó antes del descanso. Al 34’, Johan Vásquez se incorporó al ataque y encontró el empate para corregir el error de los primeros minutos. Cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al vestidor, un autogol de Stefan Bukinac al minuto 47 puso el 2-1 para los mexicanos.

El segundo tiempo inclinó el marcador de forma definitiva. Al 57’, Raúl Jiménez apareció dentro del área para firmar el tercer gol de la noche tras un rebote en un disparo de Julián Quiñones que pegó en el poste. El delantero alcanzó así 46 anotaciones con la Selección Mexicana, de las cuales 45 son reconocidas como oficiales por FIFA, igualando la cifra total de Jared Borgetti. Por delante permanece Javier Hernández con 52 tantos.

La diferencia aumentó al minuto 72 cuando Adem Avdic envió el balón a su propia portería en otra jugada desafortunada para el conjunto serbio. Ya en la recta final, Luis Chávez cerró la cuenta al 89’ con el 5-1 definitivo.

Más allá del marcador, el encuentro dejó señales sobre la estructura que Aguirre utilizará en el Mundial. El seleccionador apostó por una base que ha trabajado durante la concentración previa al torneo y que buscará trasladar ese funcionamiento al partido inaugural .

Con el silbatazo final, jugadores y aficionados compartieron una última celebración en territorio mexicano. Ahora, la atención se traslada al Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor abrirá la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica el próximo jueves. México llegará a esa cita después de cerrar su etapa de preparación con triunfos sobre Ghana, Australia y Serbia.

SV