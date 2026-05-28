En el marco del día de medios de la Selección Mexicana de Futbol, llevado a cabo en las instalaciones del Rose Bowl, el delantero Raúl Jiménez evaluó su panorama individual de cara a la Copa Mundial 2026.

El atacante del combinado nacional abordó el tema de la ausencia de anotaciones en sus participaciones anteriores dentro de la justa mundialista . Jiménez afirmó mantener la calma frente a esta estadística y descartó registrar niveles de ansiedad por revertir dicha situación en el torneo que está por comenzar.

“Es algo que sí para el delantero, pues, ¿qué quiere? El delantero meter goles. Entonces, yo estoy tranquilo, contento, ilusionado de que este sea un mundial en el que pueda llegar ese tan ansiado gol, pero también es algo que yo esté ya desesperado por hacer. Es algo que sí, que quiero que llegue, que voy a trabajar para que llegue y que lo voy a hacer lo mejor posible", declaró el futbolista.

Jiménez expuso que su prioridad se centra en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Javier Aguirre, con el objetivo de aprovechar la condición de local en el certamen. "De querer hacer un muy buen mundial para México, de aprovechar que estamos en casa y hacerlo de la mejor manera posible. Y, bueno, ya estando ahí, los goles vendrán", precisó.

Al comparar su momento actual con su primera Copa del Mundo hace 12 años, cuando contaba con 23 años de edad, el delantero señaló que su rol en el grupo ha registrado modificaciones fundamentadas en el recorrido de su carrera profesional . "Hoy soy un jugador con mucha más experiencia, que sabe ser ese líder dentro o fuera del campo, que intenta predicar con el ejemplo siempre para que mis compañeros se contagien y, bueno, yo de eso me estoy encargando y de hacer lo mejor posible para que todos vayamos jalando pareja", explicó.

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SV