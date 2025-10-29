Alexis Vega y Armando González, los mexicanos más productivos del Apertura 2025

En una competencia plagada de jugadores extranjeros, existen dos mexicanos que están destacando en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con sus contribuciones en el ataque, convirtiéndose en jugadores determinantes para las aspiraciones de sus respectivos equipos. Alexis Vega, de Toluca, y Armando González, de Chivas, son los futbolistas aztecas que han marcado la diferencia en el presente torneo.

Dentro de la campaña en curso existen nueve futbolistas que han producido diez o más anotaciones, ya sea con gol o asistencia. Vega y González figuran en la selecta lista que es dominada por jugadores no nacidos en México. Incluso, Alexis encabeza el listado con un total de 13 participaciones en gol, producto de cuatro tantos y nueve asistencias, lo que además lo convierte en el máximo asistidor de la competencia.

Desde que Vega pasó a vestir el jersey de los Diablos Rojos del Toluca, ha sido un constante protagonista en la Liga MX, puesto que no es el primer certamen en el que acumula la máxima cantidad de asistencias. Tan solo en el Clausura 2025 acumuló 24 participaciones directas en goles del Toluca entre Fase Regular y Liguilla, realizando 13 dianas y repartiendo 11 asistencias, siendo pieza clave en el onceavo título de los escarlatas.

Por su parte, la “Hormiga” González ha sido la revelación del Apertura 2025. Debutó en el Clausura 2024, torneo en el que no pasó ni pena ni gloria. Tras hacer uso de la paciencia esperando a que llegara su momento indicado, en este certamen ha logrado ser el artillero de confianza en el esquema de Gabriel Milito.

Siendo un centro delantero nato, Armando ha estado en el lugar preciso para anotar goles de suma importancia para el Guadalajara. Suma 10 anotaciones y está peleando por el título de goleo individual contra figuras como Paulinho y Joao Pedro , quienes registran 11 tantos cada uno.

González es, además, el primer jugador sub-23 de Chivas en llegar a 10 anotaciones desde el Bicentenario 2010, cuando Javier “Chicharito” Hernández logró la misma cantidad de dianas en un solo torneo.

Jugadores con 10 o más goles producidos en el Apertura 2025

Alexis Vega | 13 | 4 goles y 9 asistencias

Paulinho | 13 | 11 goles y 2 asistencias

Ángel Correa | 11 | 6 goles y 5 asistencias

Brian Rodríguez | 11 | 7 goles y 4 asistencias

Germán Berterame | 11 | 9 goles y 2 asistencias

Joao Pedro | 11 goles

Juan Brunetta | 10 | 8 goles y 2 asistencias

Lucas Ocampos | 10 | 5 goles y 5 asistencias

Armando González | 10 goles

