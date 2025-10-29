Jonathan Orozco es detenido en Torreón, esta es su situación legal

El exarquero de Santos Laguna y Monterrey, Jonathan Orozco, fue detenido el martes por la noche en Torreón, Coahuila, y liberado este miércoles tras alcanzar un acuerdo reparatorio relacionado con un delito ocurrido hace dos años.

Carlos Rangel, delegado de la fiscalía de Coahuila en la región de La Laguna, explicó que se ejecutó una orden de aprehensión este martes por los delitos de lesiones y daños, como parte de una investigación en curso.

La detención se realizó alrededor de las 20:40 horas en la carretera Torreón-San Pedro, frente al estadio Territorio Santos Modelo (TSM). El incidente que motivó la denuncia ocurrió casi dos años atrás, cuando Orozco estuvo involucrado en un accidente de tránsito, y la víctima lo acusó de lesiones leves y daños a la propiedad ajena de mayor cuantía, ambos delitos cometidos de manera culposa y con agravante por conducción en estado de ebriedad.

IMAGO7.

El exfutbolista pasó la noche en el Cereso de Torreón y fue presentado ante el juez de control. Durante la audiencia inicial, se le formuló la imputación, se le vinculó a proceso y se alcanzó un acuerdo reparatorio.

Rangel indicó que, tras finalizar la audiencia y formalizar el acuerdo, Orozco recuperó su libertad.

SV