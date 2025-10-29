Trey Yesavage impuso un nuevo récord para novatos en la Serie Mundial al registrar 12 ponches, mientras los Azulejos de Toronto iniciaron el quinto juego con dos jonrones consecutivos para vencer este miércoles 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles y colocarse a una victoria de su primer título desde 1993.

Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron cuadrangulares en el primer y tercer lanzamiento de Blake Snell, convirtiéndose en los primeros jugadores en lograr jonrones consecutivos en los dos primeros turnos de un juego del Clásico de Otoño.

Yesavage, un joven derecho de 22 años que comenzó la temporada lanzando en Clase A ante apenas 327 espectadores, se adueñó del montículo desde ese momento.

Con una combinación letal de splitter descendente, slider con gran rotación y una potente recta, el lanzador neutralizó por completo a la ofensiva de Los Ángeles ante 52,175 aficionados, superando el récord anterior de 11 ponches para un novato, impuesto por Don Newcombe en 1949 con los Dodgers frente a los Yankees.

Yesavage consiguió seis de sus ponches con splitter y slider, y se convirtió en el primer lanzador en la historia de la Serie Mundial en registrar 12 ponches sin otorgar bases por bolas.

El joven permitió solo tres imparables en siete entradas, cediendo una única carrera cuando el puertorriqueño Kiké Hernández conectó un jonrón con una recta alta que redujo la ventaja de Toronto a 2-1 en el tercer inning.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó de 3-1 con una anotada y una impulsada; el mexicano Alejandro Kirk de 4-1; y el venezolano Andrés Giménez de 3-0 con una anotada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández se fue de 4-2 y el boricua Kiké Hernández de 3-1 con una anotada y una empujada.

