México vs Italia: Fecha y horario para los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17

Paraguay alcanzó los octavos de final del Mundial Sub-17 femenino con paso perfecto, sin conocer la derrota. Sin embargo, su racha triunfal fue frenada por una Selección Mexicana determinada y bien estructurada, que las dejó fuera del torneo celebrado en Marruecos.El combinado tricolor venció 1-0 a las guaraníes gracias a un único tanto de Berenice Ibarra en la primera mitad del encuentro. Con este resultado, México aseguró su pase a los Cuartos de Final, donde se medirá ante el representativo de Italia.Bajo la dirección de Miguel Gamero, las mexicanas suman tres triunfos y una derrota en el certamen, manteniéndose con aspiraciones al título tras un duelo en el que demostraron mayor dominio y efectividad, superando a unas paraguayas combativas que no dejaron de pelear hasta el pitido final.La selección de Italia llega a Cuartos de Final con un paso perfecto y sin conocer la derrota. El conjunto europeo avanzó con autoridad tras golear 4-0 a Nigeria, en un encuentro en el que Anna Copelli, Caterina Venturelli, Giulia Robino y Rachele Guidici fueron las encargadas de firmar los tantos que sellaron la clasificación italiana.Con esta impresionante racha, las italianas se perfilan como una de las selecciones más sólidas del certamen.El esperado duelo entre México e Italia, en el que ambos equipos buscarán un lugar en las Semifinales, se disputará el domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas.El equipo que logre imponerse en este enfrentamiento se medirá en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Francia y Países Bajos.SV