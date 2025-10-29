México vs Italia: Fecha y horario para los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17

Paraguay alcanzó los octavos de final del Mundial Sub-17 femenino con paso perfecto, sin conocer la derrota. Sin embargo, su racha triunfal fue frenada por una Selección Mexicana determinada y bien estructurada, que las dejó fuera del torneo celebrado en Marruecos.

El combinado tricolor venció 1-0 a las guaraníes gracias a un único tanto de Berenice Ibarra en la primera mitad del encuentro. Con este resultado, México aseguró su pase a los Cuartos de Final, donde se medirá ante el representativo de Italia.

Bajo la dirección de Miguel Gamero, las mexicanas suman tres triunfos y una derrota en el certamen, manteniéndose con aspiraciones al título tras un duelo en el que demostraron mayor dominio y efectividad, superando a unas paraguayas combativas que no dejaron de pelear hasta el pitido final.

X/ @miseleccionmxEN.

La selección de Italia llega a Cuartos de Final con un paso perfecto y sin conocer la derrota. El conjunto europeo avanzó con autoridad tras golear 4-0 a Nigeria, en un encuentro en el que Anna Copelli, Caterina Venturelli, Giulia Robino y Rachele Guidici fueron las encargadas de firmar los tantos que sellaron la clasificación italiana.

Resultados de Italia en el Mundial Sub-17 Femenil

Italia 3-0 Costa Rica

Marruecos 1-3 Italia

Brasil 3-4 Italia

Italia 4-0 Nigeria

Con esta impresionante racha, las italianas se perfilan como una de las selecciones más sólidas del certamen.

Fecha y horario del encuentro

El esperado duelo entre México e Italia, en el que ambos equipos buscarán un lugar en las Semifinales, se disputará el domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas.

El equipo que logre imponerse en este enfrentamiento se medirá en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Francia y Países Bajos.

SV