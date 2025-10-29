La Selección Mexicana Femenil Sub-17 continúa su paso firme en el Mundial de la categoría tras conseguir su boleto para los Cuartos de Final, luego de imponerse por 1-0 a Paraguay en un duelo intenso y lleno de emociones. El conjunto dirigido por Miguel Gamero supo aprovechar su momento en la primera mitad y resistir con carácter los embates sudamericanos en la recta final del compromiso.

El único tanto del partido llegó temprano, al minuto 17, en una jugada a balón parado que México trabajó con precisión. Un tiro de esquina perfectamente ejecutado encontró en el área a Berenice Ibarra, quien se elevó entre defensoras para conectar un sólido remate que terminó en el fondo de las redes. El gol no solo desató la euforia tricolor, sino que también marcó el rumbo de un cotejo que se definió por detalles.

Después del tanto, Paraguay adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad. Las mexicanas, sin embargo, mostraron orden defensivo y disciplina para contener los ataques rivales. En ese escenario emergió la figura de la arquera Valentina Murrieta, quien firmó una actuación memorable.

Murrieta fue determinante en al menos tres jugadas clave. Pero, una de las más importantes sucedió al sacar con gran técnica un intento de chilena que parecía llevar destino de gol. Su temple y seguridad bajo los tres palos fueron fundamentales para mantener la ventaja mexicana hasta el silbatazo final.

Con el resultado, México se instala entre las ocho mejores selecciones del torneo y mantiene viva la ilusión de repetir, o incluso superar, lo conseguido en Uruguay 2018, edición en la que obtuvieron el subcampeonato. En la siguiente ronda, el conjunto nacional se medirá ante Italia, un rival que llega motivado tras golear 4-0 a Nigeria y que ha mostrado un futbol ofensivo y contundente.

El compromiso ante las italianas, que se disputará el próximo domingo 2 de noviembre, se perfila como una auténtica prueba de fuego para el cuadro tricolor, que buscará seguir combinando su solidez defensiva con la capacidad de aprovechar los momentos clave del partido. Con Valentina Murrieta en buen momento y otras jugadoras determinantes como Berenice Ibarra o Citlalli Reyes, México sueña con seguir avanzando y hacer historia en el Mundial Sub-17.

