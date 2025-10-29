Desde hace más de 40 horas, los productores de maíz de varios estados de la República Mexicana, entre ellos Jalisco, se encuentran bloqueando algunas carreteras del país para exigir un aumento al pago de la tonelada del grano. A continuación te haremos saber qué carreteras continúan bloqueadas en nuestra ciudad.Los agricultores exigen un aumento de 5 mil a 7 mil 500 pesos por tonelada, pero la Secretaría de Gobernación propuso un precio de 6 mil 150 pesos por tonelada. Los manifestantes esperarían otra negociación para alcanzar un mayor precio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF