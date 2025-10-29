Desde hace más de 40 horas, los productores de maíz de varios estados de la República Mexicana, entre ellos Jalisco, se encuentran bloqueando algunas carreteras del país para exigir un aumento al pago de la tonelada del grano. A continuación te haremos saber qué carreteras continúan bloqueadas en nuestra ciudad.

Los agricultores exigen un aumento de 5 mil a 7 mil 500 pesos por tonelada, pero la Secretaría de Gobernación propuso un precio de 6 mil 150 pesos por tonelada. Los manifestantes esperarían otra negociación para alcanzar un mayor precio.

Carreteras bloqueadas por maiceros en Guadalajara

Autopista 54D Guadalajara-Colima (Km. 40)

Carretera a La Barca – Atotonilco el Alto ( Excepto vías del ferrocarril )

) Avenida Adolfo Ruiz Cortines (Hotel Cristal), La Barca

Carretera Zinapécuaro-La Barca (Campo Productor de Agave TMAC) La Barca

Autopista 50D (crucero a Teocuitatlán)

Carreteras liberadas por los manifestantes

Autopista 15D México-Guadalajara (Caseta de Ocotlán)

Carretera 35 Guadalajara – Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera. 90 Guadalajara – Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera 15 Guadalajara-Nogales (Crucero a Nextipac)

Autopista 15D México–Guadalajara (Caseta de Zapotlán del Rey): (abrieron un carril por sentido)

Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Lab. Pisa): (paso intermitente)

