El AC Milan llega a este compromiso en un momento anímico inmejorable, igualado en puntos con el Napoli y ocupando la codiciada segunda posición de la tabla general de la Serie A de Italia gracias a su favorable diferencia de goles. Esta situación convierte el encuentro contra Juventus en una auténtica "final anticipada", donde cada jugada, cada pase y cada decisión táctica podría definir el rumbo de la temporada y las aspiraciones de ambos clubes de cara a las próximas competiciones europeas.La escuadra local viene de conseguir una victoria sumamente trabajada ante el Verona en la jornada anterior, un resultado que les permite llegar con la confianza a tope al mítico Stadio Giuseppe Meazza. La rivalidad histórica entre estas dos instituciones garantiza un espectáculo de primer nivel, consolidando este enfrentamiento como el evento deportivo más atractivo y esperado de todo el fin de semana para los seguidores del futbol mundial.Te compartimos el resto de los enfrentamientos que se disputarán este domingo 26 de abril y las plataformas en las que podrás disfrutarlos. *Horarios del centro de México **Sujeto a cambios de transmisiónPara que tengas toda la información a la mano, aquí respondemos las preguntas básicas: Este vibrante choque no solo pone en juego tres puntos vitales para la estadística, sino que también impacta directamente en el orgullo de dos de las aficiones más grandes y exigentes de Europa. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF