Domingo, 26 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Serie A

¿Donde ver EN VIVO AC Milan vs Juventus por la Serie A de Italia?

Descubre cómo, cuándo y dónde seguir la transmisión en directo para no perderte ningún detalle de este partido del futbol italiano

Por: Fabián Flores

La rivalidad histórica entre AC Milan y Juventus garantiza un espectáculo de primer nivel. EFE / ARCHIVO

La rivalidad histórica entre AC Milan y Juventus garantiza un espectáculo de primer nivel. EFE / ARCHIVO

El AC Milan llega a este compromiso en un momento anímico inmejorable, igualado en puntos con el Napoli y ocupando la codiciada segunda posición de la tabla general de la Serie A de Italia gracias a su favorable diferencia de goles. Esta situación convierte el encuentro contra Juventus en una auténtica "final anticipada", donde cada jugada, cada pase y cada decisión táctica podría definir el rumbo de la temporada y las aspiraciones de ambos clubes de cara a las próximas competiciones europeas.

La escuadra local viene de conseguir una victoria sumamente trabajada ante el Verona en la jornada anterior, un resultado que les permite llegar con la confianza a tope al mítico Stadio Giuseppe Meazza. 

La rivalidad histórica entre estas dos instituciones garantiza un espectáculo de primer nivel, consolidando este enfrentamiento como el evento deportivo más atractivo y esperado de todo el fin de semana para los seguidores del futbol mundial.

Lee también: VIDEO | El bochornoso error de Memo Ochoa en el último partido de futbol de Chipre

¿Dónde y cómo ver EN VIVO AC Milan vs Juventus? 

  • Hora: 12:45
  • Sede: Estadio de San Siro
  • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

Otros partidos de la jornada en la Serie A

Te compartimos el resto de los enfrentamientos que se disputarán este domingo 26 de abril y las plataformas en las que podrás disfrutarlos. 

Fiorentina vs Sassuolo

  • Hora: 04:30
  • Sede: Estadio Artemio Franchi
  • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN

Genoa vs Como 1907

  • Hora: 07:00
  • Sede: Estadio Luigi Ferraris
  • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

Te recomendamos: Luis Chávez regresa a las canchas

Torino vs Inter Milan

  • Hora: 10:00
  • Sede: Olímpico de Turín
  • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

*Horarios del centro de México
**Sujeto a cambios de transmisión

Tips rápidos y datos clave del encuentro

Para que tengas toda la información a la mano, aquí respondemos las preguntas básicas:  

  • ¿Quiénes se enfrentan? Las históricas escuadras del AC Milan y la Juventus. 
  • ¿Por qué es tan importante? Porque define el subliderato del torneo.

Este vibrante choque no solo pone en juego tres puntos vitales para la estadística, sino que también impacta directamente en el orgullo de dos de las aficiones más grandes y exigentes de Europa. 

Te puede interesar: El récord de Gerd Müller en México 1970 que el futbol moderno no puede romper

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones