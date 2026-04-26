El AC Milan llega a este compromiso en un momento anímico inmejorable, igualado en puntos con el Napoli y ocupando la codiciada segunda posición de la tabla general de la Serie A de Italia gracias a su favorable diferencia de goles. Esta situación convierte el encuentro contra Juventus en una auténtica "final anticipada", donde cada jugada, cada pase y cada decisión táctica podría definir el rumbo de la temporada y las aspiraciones de ambos clubes de cara a las próximas competiciones europeas .

La escuadra local viene de conseguir una victoria sumamente trabajada ante el Verona en la jornada anterior, un resultado que les permite llegar con la confianza a tope al mítico Stadio Giuseppe Meazza.

La rivalidad histórica entre estas dos instituciones garantiza un espectáculo de primer nivel, consolidando este enfrentamiento como el evento deportivo más atractivo y esperado de todo el fin de semana para los seguidores del futbol mundial.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO AC Milan vs Juventus?

Hora : 12:45

: 12:45 Sede : Estadio de San Siro

: Estadio de San Siro Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

Otros partidos de la jornada en la Serie A

Te compartimos el resto de los enfrentamientos que se disputarán este domingo 26 de abril y las plataformas en las que podrás disfrutarlos.

Fiorentina vs Sassuolo

Hora : 04:30

: 04:30 Sede : Estadio Artemio Franchi

: Estadio Artemio Franchi Transmisión: Disney+ Premium y ESPN

Genoa vs Como 1907

Hora : 07:00

: 07:00 Sede : Estadio Luigi Ferraris

: Estadio Luigi Ferraris Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

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Torino vs Inter Milan

Hora : 10:00

: 10:00 Sede : Olímpico de Turín

: Olímpico de Turín Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 2

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

Tips rápidos y datos clave del encuentro

Para que tengas toda la información a la mano, aquí respondemos las preguntas básicas:

¿Quiénes se enfrentan? Las históricas escuadras del AC Milan y la Juventus.

Las históricas escuadras del AC Milan y la Juventus. ¿Por qué es tan importante? Porque define el subliderato del torneo.

Este vibrante choque no solo pone en juego tres puntos vitales para la estadística, sino que también impacta directamente en el orgullo de dos de las aficiones más grandes y exigentes de Europa.

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