Atlas no tiene techo: Diego Cocca

Tras sellar su boleto directo a la Fiesta Grande del Clausura 2026, el ánimo en la Academia es de optimismo puro. La victoria frente al América no solo representó tres puntos vitales, sino la confirmación de que el proyecto de Diego Cocca ha recuperado la memoria competitiva. Con 26 unidades y el sexto puesto asegurado, el estratega argentino fue contundente sobre las aspiraciones de su plantel: “Todavía no hay techo, vamos a llegar a lo máximo que podamos”.

Para Cocca, este éxito es el resultado de una sinergia total entre todas las áreas de la institución. Al finalizar el encuentro, el timonel repartió méritos, reconociendo que el camino no fue sencillo pero sí constante.

"La verdad es que es un premio, primero para mis jugadores, mi cuerpo técnico, directiva… nos propusimos entrar a la liguilla y tuvimos todos los partidos en posición de liguilla”, expresó con satisfacción.

El estratega valoró el crecimiento futbolístico que mostraron sus dirigidos, destacando que el equipo supo cerrar con jerarquía la fase regular. “En el último partido dimos un golpe de autoridad, podíamos ganar el partido… cumplimos el objetivo, ahora a festejar una noche y la semana que viene pensar en lo que viene”, señaló, dejando claro que, aunque hay espacio para la celebración, el enfoque cambiará rápidamente hacia los cuartos de final.

Uno de los puntos clave para este Atlas es el proceso de maduración de sus elementos más jóvenes, quienes enfrentarán su primera fase de eliminación directa. Cocca recordó que la institución está saliendo de una sequía importante de liguillas: “Tenemos jóvenes, están viviendo por primera vez pelear una liguilla… hace tres años y medio que no jugábamos una liguilla, estamos de vuelta reinventándonos”.

Finalmente, sobre la evolución del equipo desde la jornada uno, el técnico argentino subrayó la resiliencia del grupo. “Nuestro objetivo es crecer, no es fácil crecer… comenzamos con dudas y terminamos ganando, esperemos seguir creciendo”, concluyó, reafirmando que este Atlas llega a la fase final con la inercia necesaria para ser el caballo negro del torneo.

