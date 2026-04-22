Luis Chávez regresa a las canchas

El calvario del futbolista mexicano Luis Chávez finalmente ha terminado. Tras una ausencia que se prolongó por 304 días, el mediocampista volvió a pisar el césped en una competición oficial, marcando el fin de uno de los capítulos más difíciles de su carrera profesional.

La larga ausencia de Luis Chávez de las canchas

La pesadilla para el volante del Dínamo de Moscú en el futbol de Rusia comenzó el 22 de junio de 2025, cuando sufrió una devastadora rotura de ligamento cruzado durante un compromiso con la Selección Mexicana. La gravedad de la lesión no solo lo obligó a pasar por el quirófano, sino que detuvo en seco su consolidación en el futbol europeo y su ritmo con el combinado nacional.

Tras un proceso de rehabilitación meticuloso y luego de haber permanecido en la banca durante los últimos cinco encuentros de su equipo, Chávez recibió la oportunidad este miércoles 22 de abril de 2026. El reloj marcaba el minuto 64 cuando ingresó de cambio en el duelo ante el Rubin Kazan, retomando el control del mediocampo que le pertenece.

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El objetivo de Luis Chávez tras volver al campo

Con este regreso, Chávez pone la mira en el objetivo más alto: ser convocado por Javier Aguirre para disputar su segundo Mundial, en la edición de 2026 que arranca el próximo verano. El mediocampista busca recuperar la versión que deslumbró al mundo en Qatar 2022, donde firmó aquel golazo de tiro libre ante Arabia Saudita que dio la vuelta al planeta. A menos de dos meses del inicio de la justa de 2026, su retorno es una noticia de oro para el esquema de la Selección Mexicana, que recupera a su "guante" en la pierna izquierda justo a tiempo.

¿Cuándo saldrán las listas de convocados al Mundial 2026?

Las reglas aprobadas por la FIFA indican que el primer gran corte en el calendario está fijado para el 11 de mayo de 2026, día en que las selecciones deberán entregar una prelista de hasta 55 jugadores. En ese contexto, que Chávez ya haya vuelto a la actividad puede hacer pensar que su nombre puede ser considerado dentro de ese grupo inicial, algo que habría sido inviable si su recuperación se extendía por algunas semanas más.

Después, el margen se reduce de forma drástica. El 25 de mayo marca el inicio de la liberación de jugadores por parte de sus clubes, lo que abre una breve ventana de trabajo para las selecciones antes del recorte definitivo. Para un futbolista en proceso de reintegración, como Chávez, estos días serán clave para demostrar que puede competir al más alto nivel sin limitaciones físicas.

Todo termina el 1 de junio de 2026, fecha límite para definir la lista final de 26 convocados. Para entonces, no habrá espacio para evaluaciones a largo plazo ni otra clase de apuestas: los seleccionadores deberán elegir jugadores plenamente listos. En ese sentido, el regreso del mediocampista mexicano no solo representa el fin de su ausencia, sino también el inicio de una carrera contrarreloj para consolidar su lugar en una convocatoria donde el tiempo, literalmente, ya está encima.

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