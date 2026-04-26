El domingo 26 de abril de 2026 cierra la semana con una jornada repleta de actividad de futbol en México y en el futbol internacional, con encuentros en Liga MX, ligas europeas, MLS y competiciones sudamericanas.

Además de duelos destacados como Cruz Azul vs Necaxa, Santos vs Monterrey y AC Milan vs Juventus, la agenda incluye actividad durante prácticamente todo el día. Para que no te los pierdas, este es el calendario completo con horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Santos vs Monterrey | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, Canal 5, ESPN 2 |

Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tepatitlán vs Atlante | 17:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 3 |

Cancún FC vs Tapatío | 19:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

Rayo Vallecano vs Real Sociedad | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Real Oviedo vs Elche | 08:15 | SKY Sports |

Osasuna vs Sevilla FC | 10:30 | SKY Sports |

Villarreal vs Celta | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Fiorentina vs Sassuolo | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Genoa vs Como 1907 | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Torino vs Inter Milan | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

AC Milan vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Lorient vs Strasbourg Alsace | 07:00 | FOX One, FOX |

Rennes vs Nantes | 09:15 | FOX One, FOX, FOX+ |

Le Havre AC vs Metz | 09:15 | FOX One, Tubi |

Paris FC vs Lille | 09:15 | FOX One |

Olympique de Marsella vs Nice | 12:45 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Stuttgart vs Werder Bremen | 07:30 | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs Freiburg | 09:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Champions League Femenina EN VIVO

Arsenal vs Olympique de Lyon | 08:30 | TVC Deportes |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - FA Cup EN VIVO

Chelsea vs Leeds United | 08:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Córdoba vs Sporting Gijón | 06:00 | SKY Sports |

Mirandés vs Cultural Leonesa | 08:15 | SKY Sports |

Granada CF vs UD Almería | 08:15 | SKY Sports |

Huesca vs Real Zaragoza | 10:30 | SKY Sports |

Leganés vs FC Andorra | 10:30 | SKY Sports |

AD Ceuta vs Racing Santander | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

LA Galaxy vs Real Salt Lake | 17:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza | 12:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Belgrano vs Gimnasia LP | 14:30 | Fanatiz |

Newell's Old Boys vs Instituto | 14:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Atlético Tucumán vs Banfield | 17:00 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Corinthians vs Vasco da Gama | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional |

Grêmio vs Coritiba | 13:00 | Fanatiz |

RB Bragantino vs Palmeiras | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network |

At. Paranaense vs Vitória | 15:30 | Fanatiz |

Atlético Mineiro vs CR Flamengo | 17:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network |

Fluminense vs Chapecoense | 17:30 | Fanatiz |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este domingo 26 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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