El domingo 26 de abril de 2026 cierra la semana con una jornada repleta de actividad de futbol en México y en el futbol internacional, con encuentros en Liga MX, ligas europeas, MLS y competiciones sudamericanas.Además de duelos destacados como Cruz Azul vs Necaxa, Santos vs Monterrey y AC Milan vs Juventus, la agenda incluye actividad durante prácticamente todo el día. Para que no te los pierdas, este es el calendario completo con horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este domingo 26 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF