Domingo, 26 de Abril 2026

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Futbol hoy 26 de abril de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Revisa el calendario completo para que tengas detalle de todos los canales de transmisión, así como el horario para que puedas ver los juegos de este día

Por: Oralia López

Cierra la semana con encuentros en Liga MX, ligas europeas, MLS y competiciones sudamericanas. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Cierra la semana con encuentros en Liga MX, ligas europeas, MLS y competiciones sudamericanas. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El domingo 26 de abril de 2026 cierra la semana con una jornada repleta de actividad de futbol en México y en el futbol internacional, con encuentros en Liga MX, ligas europeas, MLS y competiciones sudamericanas.

Además de duelos destacados como Cruz Azul vs Necaxa, Santos vs Monterrey y AC Milan vs Juventus, la agenda incluye actividad durante prácticamente todo el día. Para que no te los pierdas, este es el calendario completo con horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Santos vs Monterrey | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, Canal 5, ESPN 2 |
  • Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tepatitlán vs Atlante | 17:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 3 |
  • Cancún FC vs Tapatío | 19:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Real Sociedad | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |
  • Real Oviedo vs Elche | 08:15 | SKY Sports |
  • Osasuna vs Sevilla FC | 10:30 | SKY Sports |
  • Villarreal vs Celta | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Fiorentina vs Sassuolo | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Genoa vs Como 1907 | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Torino vs Inter Milan | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AC Milan vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs Strasbourg Alsace | 07:00 | FOX One, FOX |
  • Rennes vs Nantes | 09:15 | FOX One, FOX, FOX+ |
  • Le Havre AC vs Metz | 09:15 | FOX One, Tubi |
  • Paris FC vs Lille | 09:15 | FOX One |
  • Olympique de Marsella vs Nice | 12:45 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Stuttgart vs Werder Bremen | 07:30 | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs Freiburg | 09:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Champions League Femenina EN VIVO

  • Arsenal vs Olympique de Lyon | 08:30 | TVC Deportes |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • Chelsea vs Leeds United | 08:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • Córdoba vs Sporting Gijón | 06:00 | SKY Sports |
  • Mirandés vs Cultural Leonesa | 08:15 | SKY Sports |
  • Granada CF vs UD Almería | 08:15 | SKY Sports |
  • Huesca vs Real Zaragoza | 10:30 | SKY Sports |
  • Leganés vs FC Andorra | 10:30 | SKY Sports |
  • AD Ceuta vs Racing Santander | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

  • LA Galaxy vs Real Salt Lake | 17:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Independiente Rivadavia vs Gimnasia Mendoza | 12:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |
  • Belgrano vs Gimnasia LP | 14:30 | Fanatiz |
  • Newell's Old Boys vs Instituto | 14:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |
  • Atlético Tucumán vs Banfield | 17:00 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 26 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Corinthians vs Vasco da Gama | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional |
  • Grêmio vs Coritiba | 13:00 | Fanatiz |
  • RB Bragantino vs Palmeiras | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network |
  • At. Paranaense vs Vitória | 15:30 | Fanatiz |
  • Atlético Mineiro vs CR Flamengo | 17:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network |
  • Fluminense vs Chapecoense | 17:30 | Fanatiz |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este domingo 26 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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