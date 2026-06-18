Luego de que durante el transcurso de la mañana trascendiera el rumor de la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, la familia del capitán y líder de la Selección Argentina emitió un comunicado desmintiendo dicha información y asegurando que Jorge "evoluciona favorablemente" a su tratamiento médico.

La salud de Jorge Messi, la razón del llanto de Lionel

La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia en el Grupo J del Mundial 2026 dejó una imagen que atrajo mucha atención en redes sociales: Lionel Messi llorando sobre la cancha tras convertir la primera de las tres anotaciones que consiguió esa noche en el Estadio Kansas City. Poco tiempo después trascendió que la emoción del líder de la selección albiceleste se debía a los problemas de salud que estaba enfrentando Jorge Messi, su padre.

De acuerdo con el periodista Eduardo Feinmann, Jorge Messi de 68 años de edad, atraviesa un grave estado de salud tras haber sufrido una descompensación hace algunas semanas en Rosario, Argentina. En su programa de Radio Mitre, el periodista señaló lo siguiente:

"Hace varios meses, desde el año pasado, que Jorge Messi tiene un problema importante de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poco más su estado. Y Messi está sufriendo esa cuestión interna, como cualquier ser humano. Así y todo, jugó como los dioses" sin aclarar el diagnóstico o el problema de salud que enfrenta Jorge, Feinmann matizó que la situación es "bastante grave".

Las declaraciones de Lionel Messi tras la victoria de Argentina frente a Argelia al episodio de llanto podrían confirmar el delicado asunto familiar que afronta el astro argentino. Sus palabras fueron las siguientes:

"No, la verdad que es una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío, deseándome fuerza para que esté bien" declaró sobre las lágrimas derramadas en el Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio, Florencia Peña, del programa "El show del verano", informó que Jorge Messi, papá de Lionel Messi, había fallecido. La noticia se esparció rápidamente en redes sociales. Minutos después, la propia presentadora explicó que la información no estaba confirmada.

Familia de Messi desmiente la muerte del padre del futbolista

A través de un comunicado, la familia Messi confirmó que Jorge atraviesa una situación de salud. Sin revelar de qué se trata, el texto señala que "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", zanjando, con ello, los rumores de su presunta muerte.

De igual forma, la familia Messi expresó su malestar "por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar". En ese sentido, el comunicado asegura que la información real, en caso de presentarse, será transmitida a través de los canales correspondientes. En ese mismo sentido, se pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad" ante la situación que enfrentan Jorge Messi y sus allegados.

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OB