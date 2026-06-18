Miles de aficionados se darán cita este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara para presenciar el partido México vs Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, antes de acudir al inmueble, es importante conocer las restricciones de seguridad establecidas por FIFA para evitar contratiempos al momento de ingresar.

A través de sus canales oficiales, FIFA World Cup 26 Guadalajara difundió una lista de objetos prohibidos que no podrán entrar al estadio bajo ninguna circunstancia. Las medidas buscan agilizar los accesos y garantizar la seguridad de los asistentes durante uno de los encuentros más esperados del Grupo A.

¿Qué objetos están prohibidos para el México vs Corea del Sur?

Entre los artículos que no podrán ingresar al Estadio Guadalajara destacan las mochilas, maletas y bultos voluminosos. La organización informó que únicamente estarán permitidas las bolsas transparentes con dimensiones máximas de 30 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto.

También estará restringido el acceso con cámaras profesionales tipo réflex o con lentes intercambiables, así como con equipo profesional de grabación de audio y video, trípodes, estabilizadores, gimbals y palos para selfies.

X / @Gdl2026

Lista completa de objetos prohibidos en el Estadio Guadalajara

Los aficionados que asistirán al encuentro entre México y Corea del Sur deberán evitar llevar los siguientes artículos:

Mochilas, morrales y maletas voluminosas.

Bolsas que no sean transparentes o excedan las medidas permitidas.

Cámaras profesionales y equipo profesional de grabación.

Trípodes, estabilizadores, gimbals y palos para selfies.

Banderas mayores a 2 metros por 1.5 metros y astas de bandera.

Alimentos y bebidas.

Armas de cualquier tipo.

Aerosoles.

Drogas y sustancias ilícitas.

Altavoces o sirenas.

Mascotas.

Carreolas.

Cigarros y cigarrillos electrónicos.

Balones.

Instrumentos musicales.

Envases y recipientes.

Pancartas.

Material promocional no autorizado.

Encendedores o estrobos.

Luces láser.

Sombrillas y paraguas.

Explosivos.

La FIFA advierte sobre revisiones de seguridad

La organización mundialista señaló que cualquier objeto que el personal de seguridad considere un riesgo para los asistentes podrá ser retenido o impedido de ingresar al inmueble. Asimismo, todas las banderas estarán sujetas a revisión antes de acceder al estadio.

Por ello, la recomendación para quienes asistirán al México vs Corea del Sur es revisar con anticipación los artículos que llevarán al encuentro y acudir únicamente con lo indispensable.

México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

Además de la expectativa por el ambiente mundialista en Guadalajara, el encuentro tiene una gran relevancia deportiva. Tanto México como Corea del Sur llegan con tres puntos tras ganar en la primera jornada, por lo que el ganador podría dar un paso importante rumbo a la siguiente fase.

Con el Estadio Guadalajara listo para recibir a miles de aficionados, las autoridades y la FIFA reiteran el llamado a respetar las medidas de seguridad para que la experiencia del Mundial 2026 transcurra sin contratiempos dentro y fuera del inmueble.

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