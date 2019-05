Zazueta, "con la camiseta de Charros bien puesta"

Para Amadeo Zazueta no hay dudas ni contemplaciones: cuando llegue el invierno defenderá a muerte los colores de Charros de Jalisco, esto sin importar que el rival en turno sean los Sultanes de Monterrey, novena a la que representa en verano.

Hoy, en plena temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el parador en corto de Sultanes y Charros no ocultó el cariño que siente por los de la Sultana del Norte, pero no tuvo empacho para asegurar que no tendrá un conflicto de intereses cuando llegue el momento de enfrentarse con la novena regia.

“Sultanes me ha tratado de la mejor manera, el cuerpo técnico y el equipo me recibieron de una gran forma y estoy muy contento de estar en esta gran organización, listo para seguir trabajando por Monterrey. Es un nuevo equipo pero se agradece que te tomen en cuenta”.

"Ahora mi trabajo es con Sultanes, pero en invierno estaré con Charros y tendré la camiseta de Jalisco bien puesta e iremos por el bicampeonato si Dios quiere”

“En invierno será un equipo totalmente diferente, sólo serán el mismo nombre y la afición, será algo raro enfrentarlos con Charros, pero estamos acostumbrados a que en invierno tenemos como rivales a los compañeros de verano, por esa parte no será tan difícil. Ahora mi trabajo es con Sultanes, pero en invierno estaré con Charros y tendré la camiseta de Jalisco bien puesta e iremos por el bicampeonato si Dios quiere”, finalizó el infielder sinaloense.

Fue a finales de enero cuando Sultanes de Monterrey anunció que se reforzaría con Amadeo Zazueta, pero hoy ya registra más de 40 juegos con la novena regia y ha conectado más de 53 imparables, tiene más de 23 carreras impulsadas y cuatro palos de vuelta entera.

Por todo lo anterior, Zazueta se ha consolidado como un hombre clave de Sultanes, tal y como lo es en invierno con los Charros de Jalisco.

RR