¿Y de quién es la culpa?

Fue la transacción más cara en la historia del Napoli, que pagó 45 millones de dólares por él. Ni qué decir, el jugador mexicano más caro de la historia.

Ese es Hirving Lozano, que a pesar de todo el dinero que se manejó en torno a él, simplemente no anda en el Calcio... ¿La culpa de quién es?

Quizá de Carlo Ancelotti, el técnico que lo llevó, de sus compañeros o de él mismo.

El periodista italiano Umberto Chiariello, con 30 años de experiencia en diferentes medios deportivos napolitanos, reparte las responsabilidades.

“Mucha culpa del rendimiento de Hirving Lozano es de Carlo Ancelotti, porque lo utilizó mal”, señala.

En el PSV Eindhoven de Holanda, el “Chucky” era un extremo natural, con mucha llegada y mucho gol, y Ancelotti, “lo usó mal, como el primer o segundo delantero por el centro, un papel para el que Lozano no está preparado, listo, su fisiología no le ayuda”.

En esta temporada con el Napoli en 24 juegos hasta el momento lleva tres goles y dos asistencias.

Desde que Gennaro Gattuso tomó las riendas del club azurri, Lozano ha perdido más protagonismo, al estar en la banca, pero no jugar.

También es importante achacarle responsabilidad al mismo Hirving Lozano, quien no ha logrado superar el cambio de la Liga de Holanda a la de Italia.

“También es su culpa que no aparezca, porque no capaz de saltar al hombre que lo marca, no ha sido capaz de superar a las defensas italianas que sin duda son más feroces que las holandesas”.

Ahora se habla que Carlo Ancelotti lo quiere llevar consigo al Everton, para lo cual quedan dos días, ya que el 31 de enero se cierran los fichajes en Europa.

Otra incorporación que lo bloquearía

Luego de no concretar su fichaje por la Roma, el extremo italiano Matteo Politano abandonó el Inter de Milán para llegar de manera oficial al Napoli.

El jugador de 26 años de edad, quien ya ha jugado con la Selección mayor de Italia, llegó en calidad de cedido.

Genaro Gattuso ha dejado en claro que el español José Callejón es su hombre de confianza para ocupar la banda derecha en el ataque de su equipo y, al mismo tiempo, ha mostrado la poca confianza en el mexicano Hirving Lozano, quien pasará a ser la tercera opción debido a la llegada de Politano.

JL