La Liga MX Femenil está próxima a vivir un enfrentamiento vibrante en el Duelo de Estrellas que sostendrá ante el FC Barcelona este viernes 22 de agosto a las 20:30 horas en "El Volcán". Serán 30 jugadoras las que conformen el equipo del Circuito Rosa que intentará plantarle cara a las actuales campeonas y máximas ganadoras de España.

Entre las futbolistas seleccionadas para jugar contra uno de los conjuntos más importantes en el futbol femenino a nivel mundial, se destacan las tres máximas referentes de Chivas. Blanca Félix, Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes tendrán la dicha de representar a las Chivas en un compromiso de roce internacional y también tratarán de poner en alto a las mexicanas.

La selección de jugadoras para este encuentro tuvo diferentes criterios. 21 fueron elegidas por su destacado rendimiento en el último año futbolístico y así fue como Jaramillo se ganó su lugar; 4 fueron seleccionadas como lo mejor de distintas jornadas y Félix fue una de ellas; dos se dieron a conocer como sorpresa y "Licha" fue escogida por su sobresaliente nivel con las rojiblancas.

Del otro lado, el Barcelona se presentará con sus principales figuras, ya que campeonas del mundo con España como Alexia Putellas, Irene Paredes, Cata Coll, Ona Battle, Aitana Bomantí y Salma Paralluelo estarán disponibles para jugar ante el equipo azteca.

Cabe destacar que, el conjunto blaugrana sostendrá otro partido amistoso en territorio mexicano. El domingo 24 de agosto viajarán a la capital para enfrentarse al América en el estadio Ciudad de los Deportes a las 12:00 horas.

Convocadas de la Liga MX Femenil para enfrentar al Barcelona

Porteras: Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Chivas) y Valeria Zárate (Atlético San Luis).

Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Chivas) y Valeria Zárate (Atlético San Luis). Defensas: Greta Espinoza (Tigres), Andrea Pereira (Pachuca), Michel Fong (Xolos) y Julitha Singano (Juárez).

Greta Espinoza (Tigres), Andrea Pereira (Pachuca), Michel Fong (Xolos) y Julitha Singano (Juárez). Medias: Nicolette Hernández (América), Irene Guerrero (América), Deneisha Blackwood (Cruz Azul), Carolina Jaramillo (Chivas), Ruth Bravo (León), Samantha Calvillo (Necaxa), Karla Nieto (Pachuca), Amandine Henry (Toluca), Joselyn Solís (Puebla), Diana García (Rayadas), Doménica Rodríguez (Santos) y Jacqueline Ovalle (Tigres).

Nicolette Hernández (América), Irene Guerrero (América), Deneisha Blackwood (Cruz Azul), Carolina Jaramillo (Chivas), Ruth Bravo (León), Samantha Calvillo (Necaxa), Karla Nieto (Pachuca), Amandine Henry (Toluca), Joselyn Solís (Puebla), Diana García (Rayadas), Doménica Rodríguez (Santos) y Jacqueline Ovalle (Tigres). Delanteras: Brenda Cerén (Atlas), Scarlett Camberos (América), Victoria Ceceña (Querétaro), Sthephany Ribeiro (Pumas), Alicia Cervantes (Guadalajara), Sinoxolo Cesane (Mazatlán), Charlyn Corral (Pachuca), Alice Soto (Rayadas) y Jennifer Hermoso (Tigres).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF