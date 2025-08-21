Leagues Cup, bajo el dominio indiscutible de los estadounidenses

Por tercera edición consecutiva de la Leagues Cup, ningún equipo mexicano tendrá la oportunidad de disputar la Final. De los cuatro equipos aztecas que sobrevivían en la presente campaña, todos sucumbieron en los Cuartos de Final para continuar bajo el dominio de las escuadras estadounidenses en dicha competencia.

En un torneo que, en la balanza sigue siendo injusto para los clubes mexicanos, ya que son los únicos que deben realizar largos trayectos para disputar los partidos, los cuales se juegan exclusivamente en Estados Unidos y Canadá, los conjuntos de la MLS mantienen su hegemonía y demuestran mayor interés por un trofeo que, hasta el momento, no lo ha podido ganar ningún equipo azteca bajo el título de oficial.

En la temporada 2025, y con un nuevo formato, la competencia prometía ser más justa, puesto que se modificaron las reglas para que se aseguraran enfrentamientos directos entre la Liga MX y MLS, al menos, hasta los Cuartos de Final. Tigres, Pachuca, Toluca y Puebla fueron los que lograron clasificarse para la primera instancia de eliminación directa, pero no lograron superar al Inter Miami, LA Galaxy, Orlando City y Seattle Sounders, respectivamente.

Por tercer año al hilo, no podrá ver representación mexicana en el partido por el campeonato, y por segundo año seguido las semifinales se disputarán exclusivamente entre escuadras estadounidenses.

El 2023 ha sido el único año en el que un equipo mexicano pudo arribar hasta las semifinales. Los Rayados de Monterrey se clasificaron a la antesala de la final donde perdieron contra el Nashville por un marcador de 2-0. En el compromiso para definir al tercer lugar, tampoco consiguieron vencer al Philadelphia Union y se tuvieron que conformar con ser el cuarto mejor participante, resultado que sigue siendo el más destacado para la Liga MX en Leagues Cup.

En tanto que, en el 2024, América y Mazatlán fueron los encargados de representar al futbol mexicano en los Cuartos de Final. Pero, las Águilas fueron derrotadas por Colorado Rapids y los cañoneros cayeron ante el Philadelphia, ambos en tanda de penales.

Para la presente edición, los encuentros que definirán a los dos próximos finalistas de la competencia serán Inter Miami vs Orlando City y Los Ángeles Galaxy vs Seattle Sounders. Cabe destacar que, Lionel Messi y compañía estarán en la búsqueda de su segundo título.

