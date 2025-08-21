Los Charros de Jalisco lo hicieron de nuevo. Por segunda noche consecutiva, vencieron a los Algodoneros de Unión Laguna para poner la serie de zona a su favor por 2-0, luego de superarlos 7-4 en el estadio de la Revolución, y ahora tendrán la oportunidad de buscar una barrida en condición de locales que los meta a la Final.

En su primera aparición al bat, Mateo Gil sorprendió gratamente con un cuadrangular que también llevó a Willie Calhoun a home. Logrando que Jalisco tomara la delantera muy temprano en el encuentro para poner 2-0 la pizarra en la parte alta de la segunda entrada.

Para el tercer episodio, los Charros tuvieron que mostrar templanza en una situación de mucha tensión, ya que el pitcher abridor Luis Iván Rodríguez permitió que las bases se le llenaran con solo un out, luego de conceder dos pasaportes y tolerar un sencillo. Cuando los Algodoneros se saboreaban la posibilidad de, al menos, igualar la pizarra, un ponche a Brian O’Grady y un roletazo de out, alejaron cualquier susto para los visitantes.

Después de superar la adversidad, la respuesta a la ofensiva vino de inmediato. Kyle Garlick se embasó en jugada de selección, pero cuando la defensiva local mandó la pelota a home, esta se fue hasta el fondo, acción que aprovecharon Gil y Calhoun, quienes se encontraban en la primera y segunda almohadilla, respectivamente, corriendo rápidamente hacia tierra prometida.

El quinto inning volvió a ser fructífero para los visitantes, gracias a que Michael Wielansky y Willie batearon un par de hits que consiguieron el 6-0 en la casa de los Algodoneros, resultado que parecía ser lapidario.

Después de cinco rollos sobre la lomita, el “Shocker” Rodríguez cedió su lugar tras tener una actuación de cuatro imparables, una anotación, cuatro pasaportes y misma cantidad de chocolates. A su relevo, vino Stephen Gonsalves, quien con un lanzamiento descontrolado, concedió que Unión Laguna volviera a timbrar en el sexto capítulo.

Luego del error de Gonsalves, se presentó Miguel Aguilar para enfriar a los bateadores de la novena guinda. No obstante, en el octavo episodio fue sustituido por Sasagi Sánchez y el suspenso se hizo sentir otra vez, ya que el pelotero no pudo contener a la ofensiva y toleró un jonrón productor que trajo consigo una rayita para que Algodoneros lograra recortar la ventaja.

Pero, la calma llegó para la novena entrada. Un wild pitch le permitió a Mallex Smith tocar home, y el cerrador experto, Trevor Clifton, se encargó de bajar la cortina al repartir los últimos tres ponches.

De esta manera, las acciones de la Serie de Zona se trasladarán al estadio Panamericano, donde los Charros de Jalisco podrían conseguir una barrida en los siguientes dos juegos que se disputarán el sábado 23 y domingo 24 a las 18:00 y 17:00 horas, respectivamente.