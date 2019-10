Wolverhampton agradecido de que Raúl Jiménez no vaya al Tri

En busca de recuperar la mejor versión del delantero, el estratega del Wolverhampton, el portugués Nuno Espírito Santo, agradeció que Raúl Jiménez no haya sido convocado para el Tricolor.

Raúl Alonso no fue requerido por el entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino para los primeros choques de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Bermudas y Panamá.

Por lo que en Wolves, incluso, le darán un pequeño descanso al hidalguense la próxima semana qué hay recesos en la Premier League a causa de la Fecha FIFA.

"Quizá le dé un par de días para que se desconecte, pero no se trata de parar, no podemos parar, un futbolista no puede parar totalmente, siempre tiene que tener algunas sesiones de entrenamiento, adaptarse al momento que queremos y eso lo hará él", manifestó el entrenador lusitano.

En declaraciones para la televisión oficial del cuadro inglés, el estratega agregó que en estos días Jiménez tendrá su propio programa de entrenamiento para que se haga más fuerte en el futuro.

Espírito Santo destacó que Raúl Alonso ha hecho un buen esfuerzo en la campaña tras estar con el Tricolor, pero ahora es momento de descansar para recuperar su mejor forma.

"Ahora es el momento adecuado (de darle descanso). Así que es bueno que no vaya con su Selección Nacional para que así nos pueda ayudar aquí", comentó el timonel del Wolverhampton.

Jiménez lleva cuatro partidos seguidos sin jugar, sin contar uno de Copa de la Liga ante Reading al que no fue convocado, luego que inició con dos tantos en la Premier y seis más en las rondas previas de la Europa League.

El hidalguense no anota desde el pasado 1 de septiembre durante la derrota contra Everton, racha que querrá romper cuando Wolverhampton visite al campeón actual de la Premier, al Manchester City.

AJ