Warriors y Cavaliers se preparan para el cuarto acto

No hay espacio para el debate y las especulaciones: Cleveland y Golden State son, sin duda alguna, los dos equipos más dominantes de la NBA en el último lustro.

Esta conclusión debería estar abierta al diálogo y a la discusión, pero no lo está, pues poco se puede contrariar lo dicho si por cuarto año consecutivo las Finales de la NBA se jugarán entre estas dos quintetas que ya han marcado una época.

Así es, tal y como sucede desde 2015, la Final de la mejor Liga de baloncesto en el mundo tendrá a los mismos protagonistas, pero esta vez la balanza y los favoritismos parecen estar mucho más cargados del lado de los Warriors.

Y es que en su trayecto hasta esta nueva Final, ambos equipos tuvieron que sortear contratiempos como las lesiones de algunos de sus hombres más determinantes, sin embargo los de Golden State pudieron hacerlo en mejor forma, pues a pesar de que no tuvieron a Stephen Curry por varias semanas en temporada regular, los actuales campeones sólo quedaron por debajo de los Rockets en la Conferencia del Oeste.

En contraparte, los Cavs parecen haber padecido más por la ausencia de Kevin Love, pues los de Cleveland sorprendieron a propios y extraños al caer hasta la cuarta posición de la Conferencia del Este.

Ya en Playoffs la situación fue diferente y ambas escuadras llegaron a las Finales de Conferencia para imponerse a rivales complicados que llevaron la definición de sus series hasta el séptimo juego.

Por un lado se dio el enfrentamiento más esperado por la afición: los Warriors en contra de unos Rockets de Houston que dominaron durante toda la temporada al registrar un récord de 65-17. Nadie ganó más que ellos, pero en el cruce contra los actuales campeones su gran temporada quedó en mera anécdota. La experiencia de Curry y compañía le pasó factura a Houston.

En lo que respecta a los Cavs, ellos se midieron a unos Celtics a los que pudo costarles caro su inexperiencia, pero que sin duda llegaron muy mermados ante las bajas de Kyrie Irving y Gordon Hayward. Con un LeBron determinante en estas etapas, los de Boston se despidieron en la Final de Conferencia.

Ahora, tras todo lo anterior, se avecina un cuarto episodio de esta rivalidad que ya ha enriquecido bastante la historia de la NBA. La cuenta está en dos triunfos para Warriors y uno para Cleveland, por lo que esto podría concluir con el tercer anillo de Curry y compañía o con la respuesta de un LeBron que busca el cuarto título de su carrera.

Recuerdo obligado

Sin duda esta rivalidad que se ha forjado entre Warriors y Cavs trascenderá los años y tendrá un lugar en la posteridad, pues hoy por hoy sus enfrentamientos en Finales ya evocan recuerdos de antaño.

Se trata ni más ni menos que de la rivalidad más encarnada de toda la NBA: Celtics contra Lakers, dos equipos que en un lapso de 10 años llegaron a disputar las Finales en un total de siete ocasiones.

Las Finales de 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968 y 1969 fueron testigos de los enfrentamientos entre Lakers y Boston, los cuales fueron ganados en su totalidad por los Celtics.

En la década de los ochenta se enfrentaron en otras tres ocasiones y en el nuevo milenio otras dos, para un total de 12 Finales disputadas entre ambas franquicias.

NUMERALIA

• Cavaliers

50 victorias.

32 derrotas.

29-12 récord como local.

21-20 récord como visitante.

9 juegos detrás del líder de Conferencia.

110.9 puntos anotados por juego.

109.9 puntos permitidos por juego.

• Warriors

58 victorias.

24 derrotas.

29-12 récord como local.

29-12 récord como visitante.

7 juegos detrás de líder de Conferencia.

113.5 puntos anotados por juego.

107.5 puntos permitidos por juego.

LAS FIGURAS DE WARRIORS

• Stephen Curry

Luego de que las lesiones lo alejaran de las duelas desde finales de marzo hasta inicios de mayo, Curry está de vuelta y en gran forma para buscar su tercer anillo en tan sólo cuatro años. Su equipo no tuvo problemas para arreglárselas sin él, pero sin duda es mejor tenerlo que necesitarlo, ya que Curry es un gran tirador de tres puntos desde cualquier parte de la duela. Además, su facilidad para meterse hasta el aro, su velocidad con las manos en defensa y su capacidad para acelerar el juego lo hacen un fuera de serie.

Al baile. Con su habilidad, Curry fue un dolor de cabeza para LeBron en 2017.

• Kevin Durant

“KD” es, por decirlo así, el mejor anotador puro que tiene Golden State. Sus condiciones físicas como su altura, combinada con su buen juego de manos y su habilidad para botar bien el balón lo vuelven un elemento determinante en la quinteta de los Warriors. Otra de sus características, quizá la más notoria, es su gran calidad y potencia para atacar el aro sin olvidarse que también cumple de buena forma con labores defensivas. En un equipo donde casi todos los apartados los comanda Draymond Green, Durant figura como el líder en cuanto a puntos.

MVP. En su primera temporada con los Warriors, Durant logró coronarse.

• Klay Thompson

Dentro del tridente californiano, Thompson es un tipo un poco más discreto en cuanto a protagonismo, es decir, no tiene tantos reflectores sobre su persona. Sin embargo, el nacido en Los Ángeles tampoco titubea para tirar desde lejos y se caracteriza por sus transiciones rápidas y llega a ser decisivo cuando el resto de sus compañeros no la pasa bien. Es un jugador pensante que no se arriesga a meterse a la pintura si considera que está en desventaja. Quizá no sea tan lúcido como Curry al defender con las manos, pero Klay no escatima en sacrificio cuando se le requiere en defensa.

A la yugular. Tras el juego cuatro de 2016, Thompson llamó “sensible” a LeBron.

LAS FIGURAS DE CAVALIERS

• LeBron James

Es una obviedad que LeBron James es el hombre clave en Cleveland. Además de hacer historia al llegar a su octava Final consecutiva (cuatro con Miami y cuatro con Cavs), el alero lidera a los Cavaliers en la mayoría de los apartados. LeBron es líder de su equipo en cuanto a puntos, asistencias, robos y bloqueos, por lo cual sólo Kevin Love pudo quitarle la cima en lo referente a los rebotes. El Rey es un hombre acostumbrado a mostrar su mejor versión en los momentos determinantes, y ahora es el sexto jugador en la historia de la NBA que disputará ocho Finales al hilo.

El bloqueo. La jugada defensiva de James en el séptimo juego valió el título de 2016.

• Kevin Love

Si alguien puede jactarse de ser un socio invaluable para LeBron James, ese sin duda es este hombre, quien incluso se dio el lujo de ser el líder de los Cavs en cuanto a rebotes en la temporada, muy a pesar de que James amenazara con acaparar todos los apartados. Love, quien es el otro All-Star de Cleveland, tuvo una temporada accidentada luego de que se rompiera la mano derecha a inicios de año. Su rehabilitación se prolongó hasta marzo, pero en su ausencia LeBron James no tuvo empacho en señalar que añoraba el regreso de su compañero. Ahí la importancia de este jugador.

Ausente. Una lesión en el hombro marginó a Love de las Finales de 2015.

• J.R. Smith

Reconocido por ser un buen escolta con gran manejo de balón, J.R. Smith ha destacado con los Cavs por la velocidad con la que se mueve sobre la duela y por su capacidad para llegar hasta el aro o igual tirar de tres puntos. En cuestiones defensivas, el nacido en Nueva Jersey sobresale por ser rápido con las manos y su fortaleza física lo vuelve un hombre importante. Pareciera que él está tratando de asumir el rol que dejó libre Kyrie Irving cuando partió a los Celtics, sin embargo el asterisco de J.R. podría ser que en ocasiones peca de ser indisciplinado tácticamente.